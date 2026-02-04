Una boda fuera de lo común, para la cultura colombiana, se realizó en los últimos días en San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar, tras la unión de Andrys y Keila por medio de un matrimonio africano, que marcó un momento significativo para la comunidad.

Leer más: Conozca el listado de participantes que estarán en MasterChef Celebrity

Esta celebración trascendió lo personal y se consolidó como un acto colectivo o gran fiesta en el municipio, ya que permitió a la ciudadanía reafirmar la memoria y la herencia afrocolombiana.

Las imágenes de la particular ceremonia se hizo viral en redes debido a la música, los alabaos, los colores llamativos y los trajes de estilo africano que portaron los novios para cada presentación o momento.

Cabe señalar, que los nuevos esposos, reconocidos en San Basilio como Afroneto y KR, llevan años impulsando el arte, la lengua y la tradición palenquera a través del colectivo Kombilesa Mi.

Ver también: Restricción a circulación de parrillero hombre en Barranquilla las 24 horas del día seguirá vigente: estas son las zonas

En esta ocasión, la ceremonia de boda integró prácticas católicas y expresiones ancestrales, resaltando el sincretismo que caracteriza al pueblo palenquero. Las imágenes del matrimonio fueron publicadas por la novia en su cuenta de Instagram y recibieron cientos de comentarios.

“Reemplazamos el vals tradicional por el bullerengue sentado”, se lee en el post de Keila, la joven novia, quien compartió un baile novedoso al estilo africano, con trajes muy coloridos y una calle de honor para los recién casados, en la que participaron también varios niños.

La ceremonia africana incluyó vestimenta típica, bailes propios de la comunidad, cocina local y grandes artistas invitados como Robe L Ninho y Jader Tremendo.