La ciudad de Cartagena se consolida nuevamente su posición en la élite del turismo mundial al ser seleccionada por Lonely Planet en su esperado listado ‘The 25 Best Destinations in 2026’.

Lea: Cartagena continúa con su plan piloto de coches eléctricos

Alcaldía de Cartagena Centro Histórico de Cartagena.

La publicación, considerada una autoridad global en la industria de viajes, incluyó a La Heroica como la única ciudad de Colombia en este selecto grupo, compartiendo honores con destinos internacionales como Cádiz, España; Sereña, Italia, y Finlandia, en Europa; Jaffna, Sri Lanka; Jeju-Do, Vietnam; en Asia; Islas Salomón, en Oceanía; Perú, Ciudad de México y Barbados, en América.

La selección de los editores y expertos de Lonely Planet para este 2026 no solo valora la conservación del patrimonio material de la ciudad, sino que hace un énfasis especial en su evolución contemporánea.

Lea: Cartagena fortalece cooperación con Estados Unidos en turismo, seguridad y desarrollo económico

La publicación describe a Cartagena como el escenario ideal donde convergen “una profunda riqueza histórica con una vida nocturna vibrante”, reconociendo la capacidad del destino para ofrecer experiencias de entretenimiento de alto nivel en un entorno arquitectónico conservado.

Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destaca que la aparición en el ranking es el resultado de un trabajo articulado para mantener la ciudad vigente los 365 días del año.

Lea: Cartagena se destaca en Fitur como destino preferido en Colombia por su múltiple oferta turística

“Ser la única ciudad de Colombia en el listado de Lonely Planet confirma que Cartagena no es solo un referente de sol y playa o historia; somos un destino integral y maduro. Nuestra apuesta ha sido la segmentación: ofrecer desde gastronomía y vida nocturna de lujo hasta turismo cultural y de naturaleza. Gracias a esta agenda permanente, hoy Cartagena lidera la recuperación y el crecimiento del sector en el país y recibiendo a más de 3.5 millones de pasajeros movilizados en el último año. Este es un logro de toda la cadena turística que trabaja por la excelencia”, afirmó Rodríguez Hurtado.