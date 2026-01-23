En el Palacio de la Aduana, sede de la Alcaldía de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay y parte de su gabinete distrital recibió la visita de una delegación estadounidense, liderada por Jarahn Hillsman, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

La reunión estratégica busca marcar un nuevo capítulo en la relación de cooperación entre la ciudad y el gobierno de Donald Trump, con énfasis en turismo seguro, desarrollo económico, prevención de la trata de personas y seguridad ciudadana.

En el encuentro el alcalde Dumek Turbay Paz sostuvo que “gobernar Cartagena no ha sido fácil. Encontramos una ciudad olvidada, una ciudad sin dolientes y con graves fisuras y ruinas en toda su infraestructura y procesos sociales. Pero también encontramos una ciudad que vale la pena, una ciudad que se disfruta, una ciudad que es un lujo gobernar”.

Por su parte el ministro consejero Hellsman mostró su interés en conocer de cerca el crecimiento económico que ha tenido Cartagena y su proyección internacional.

Cortesía alcaldía de Cartagena

“Quiero conocer mejor cómo funciona la ciudad, cómo se mueve, cómo se ha desarrollado y entender su economía dentro de la alianza entre Colombia y Estados Unidos”, señaló el diplomático, en aras de fortalecer los lazos para trabajar bilateralmente en el fortalecimiento de ámbitos que competen a ciudadanos norteamericanos y cartageneros.

El alcalde fue enfático en destacar que, aunque Cartagena cuenta con activos estratégicos como los mejores puertos del país y la principal refinería, es el turismo el verdadero motor de la economía local, de allí su decisión política de fortalecer esta industria. “Estamos construyendo un modelo de ciudad para que Cartagena sea una ciudad del mundo”.

Turbay Paz también resaltó el respaldo del gobierno estadounidense en temas sensibles como la prevención y lucha contra la trata de personas, así como la cooperación en materia de seguridad.

“Hemos encontrado en Estados Unidos un aliado clave. Nos hemos apoyado en su experiencia para construir el turismo que queremos: un turismo familiar, que valore el patrimonio, que ame la ciudad y respete nuestros cuerpos de agua. La presencia y cooperación de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos nos ha ayudado a entender y enfrentar con autoridad problemas como el narcotráfico. La seguridad del turista es una prioridad”, señaló el alcalde.