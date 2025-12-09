Este 9 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que un hombre de 35 años, fue condenado a 17 años de cárcel tras aceptar su responsabilidad en cuanto a los cargos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambas conductas agravadas, en acciones que cometió contra su propia hija de 14 años.

La decisión judicial está relacionada con hechos registrados entre los años 2021 y 2022 en la vereda Tierra Grata, jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar. Durante el referido espacio de tiempo el hombre sometió a la menor de edad a vejámenes sexuales los cuales, logró determinar la Fiscalía, se extendieron hasta cuando la joven cumplió 15 años.

Según el ente acusador, los argumentos expuestos por el fiscal del caso hicieron que el ahora sentenciado, de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado suscribiera un preacuerdo.

La condena adoptada por un juez promiscuo del circuito del municipio de El Carmen de Bolívar, además de la pena de prisión inhabilita al condenado para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la sentencia.