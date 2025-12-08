Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Cuatro ciudadanos, dos de ellos menores de edad, resultaron con quemaduras al manipular pólvora durante la celebración de la primera Noche de Velitas en la ciudad de Cartagena.

Todos los cuatro casos requirieron atención en centros médicos, pero ya a tres de ellos les dieron de alta de los centros asistenciales, y uno más, que es menor de edad, se encuentra hospitalizado por quemaduras en el rostro.

Los casos se registraron en los barrios La Providencia, Bocagrande y La María, además del corregimiento de Bochachica. Sufrieron  quemaduras en manos y cara por la manipulación de buscapié, ‘matasuegra’, vela romana y juegos pirotécnicos para exhibición y eventos.

Rafael Navarro España, director del Dadis, reiteró el llamado a la responsabilidad de padres y cuidadores, señalando que no existe justificación para que se presenten estos casos porque además la manipulación de la pólvora está prohibida hasta el 17 de enero de 2026 y quienes incumplan la medida serán sancionados.

