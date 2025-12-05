En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto que tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver, en el barrio Chambacú.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en el sector, permitió capturar a alias El Yair, de 38 años, quien tenía en su poder un revólver, marca Smith Wesson, calibre 38, con 4 cartuchos para el mismo sin percutir.

Estaba en vía pública en su motocicleta y al observar las patrullas de vigilancia ingresó a un establecimiento de comercio hasta donde los uniformados lo siguieron para practicarle un registro y le encontraron el arma en la pretina del pantalón.

A ‘El Yair’ le figuran 8 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, homicidio, hurto y violencia intrafamiliar.

El arma de fuego hallada en su poder será objeto de cotejo balístico, ya que las autoridades presumen que habría sido utilizada en viarios hechos delictivos.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

Sobre esta detención el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que “seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”.

El oficial reiteró la invitación a denunciar hechos delictivos a través de las líneas 123 - 3213946246; E mail: mecar.sijin@policia.gov.co y la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363.