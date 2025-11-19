Una comisión de la alcaldía de Cartagena con representantes del Gobierno nacional visitó este miércoles 19 de noviembre las obras del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ‘Sueños Unidos’, que ya fueron terminadas.

La obra, que promete brindar atención integral a 200 niños y niñas de la comunidad de Bicentenario y sus sectores aledaños, fue posible gracias a las inversiones de la alcaldía de Cartagena, Ministerio de Vivienda, Fundación Santo Domingo y Findeter, quienes este miércoles anunciaron formalmente que estas concluyeron.

Alcaldía de Cartagena

La viceministra de Vivienda, Aydee Marsiglia Bello, destacó que el engranaje logrado entre las autoridades y otras entidades hicieron posible la apuesta integral llamada ‘Barrios y veredas de paz’, que consiste en buscar la solución integral de muchas necesidades de los barrios vulnerables.

El CDI cuenta con diferentes espacios como salas de desarrollo, zonas de juego seguro, comedor infantil, cocina, espacio de lactancia, baterías sanitarias infantiles y ambientes para el acompañamiento a las familias, que cumplen con los requerimientos establecidos para brindar el mejor de los servicios a la primera infancia.

Este CDI tiene 10 aulas, una enfermería, una sala de madres gestantes y lactantes, zona de cocina, comedor o aula múltiple, zona de cargue y descargue de alimentos, dos baterías de baños, patio central, zona de basuras y zona verde.

Alcaldía de Cartagena

También dispone de una garita de vigilancia, un cuarto eléctrico, un cuarto de depósito, zona de lavandería, rampa y escaleras.

El segundo nivel comprende dos aulas para los niños de mayor edad, además de un aula administrativa dividida y área de personal docente.

Este CDI Bicentenario y el de Villas de Aranjuez albergarán a 500 niños y niñas.