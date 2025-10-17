Damaris, una mujer de 30 años, fue capturada por unidades de la Policía Nacional y el Inpec en Cartagena cuando pretendía ingresar estupefacientes al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de esta ciudad.

La droga, más de 700 dosis de marihuana tipo cripy, la llevaba en una bolsa plástica oculta en sus partes íntimas.

Presumen las autoridades que sería para entregarla a su pareja sentimental, que es uno de los reclusos en este penal.

Ella ya fue presentada para las audiencias de control de garantías y está a la espera de que un juez de la República le resuelva la situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año han capturado a 2.338 personas por tráfico de estupefacientes e incautado más de 583 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras delincuenciales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el alto oficial que insta a la ciudadanía a colaborar entregando información a través de las líneas 123 – 321 3946246 y el email: sijin.mecar@policia.gov.co