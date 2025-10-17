Once presuntos integrantes del Clan del Golfo que delinquían en poblaciones rurales de los departamentos de Bolívar y Sucre, fueron capturados en operaciones conjuntas desarrolladas por tropas de la Armada, Ejército y Policía Nacional.

Armada Nacional

Los detenidos, que están a disposición de la Fiscalía y a la espera de que jueces de la República les resuelvan su situación judicial, son procesados por los delitos de exacción o contribuciones arbitrarias y concierto para delinquir agravado con fines extorsivos. En contra de todos había órdenes de captura vigentes.

Las detenciones ocurrieron en el corregimiento Guacamayo, área rural del municipio de Achí, Bolívar; en el municipio de Majagual, Sucre, y en los corregimientos Yatí y Santa Fe, en el municipio de Magangué, Bolívar.

Armada Nacional

Entre los aprehendidos hay ocho que hacían parte de la subestructura ‘Erlin Pino Duarte’ del Clan del Golfo, tales como los alias Guacamayo, ‘Lili’ y ‘Aronis’, que se desempeñarían como cabecillas de zona, responsables de recaudar las rentas ilícitas derivadas de la minería ilegal, la extorsión a comerciantes, venta de estupefacientes y sicariato en los municipios de Río Viejo, Puerto Rico de Tiquisio, Montecristo, Regidor y Pinillos, en el sur de Bolívar.