Un juez de la República con funciones de control de garantías acogió el pedido de la Fiscalía General de la Nación y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a Leonardo José Gil Ruiz, alias ‘Leo’, presunto responsable del delito de homicidio agravado.

De acuerdo con el ente investigador-acusador, el procesado habría perseguido a la víctima y al alcanzarla le causó múltiples heridas con un arma cortopunzante. Gravemente herido, el ciudadano fue abandonado en una zona enmontada del barrio Nuevo Bolívar, donde fue encontrado sin vida.

El caso ocurrió el pasado 30 de marzo en el barrio El Jordán, de Sincelejo, en medio de una discusión.

El trabajo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía de Infancia y Adolescencia de Sucre permitieron ubicar y capturar a alias ‘Leo’ que tras las audiencias preliminares fue enviado a la cárcel.