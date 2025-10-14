El desmantelamiento de una fábrica de licor adulterado en una casa de la ciudad de Cartagena, así como la captura de tres personas y la incautación de un arma de fuego tipo revólver, es el resultado que deja un operativo realizado por personal de la Sijin de la Policía Metropolitana en el barrio Escallón Villa.

La acción, que fue coordinada con la Fiscalía General de la Nación y la oficina de rentas departamentales de Bolívar, permitió en un allanamiento la incautación de más de 1.665 litros de alcohol etílico, 700 envases de vidrio, 700 tapas, tres grameras, insumos para el procesamiento del licor y más de seis millones de pesos en efectivo.

Policía Metropolitana de Cartagena

También fueron capturados alias el Mono, de 57 años, natural de Ocaña (Norte de Santander) y quién sería el líder de este grupo delincuencial; ‘el Negro’, de 19 años, natural de Libertador (Venezuela), y quien tenía el rol de reenvasador, y ‘la Vieja’, de 57 años, natural de San Antero (Córdoba), quien se encargaba de la logística.

La fábrica clandestina estaba en la capacidad de producir mensualmente más de cinco mil botellas de licor, con una renta criminal superior a los 250 millones de pesos.

La Policía reveló que los productos adulterados eran distribuidos en varios establecimientos de la Zona Insular y diferentes barrios de Cartagena, aprovechando los fines de semana y los eventos masivos previos a las fiestas de la independencia de la ciudad.

“Con esta operación se ha logrado desmantelar una organización criminal que ponía en grave riesgo la salud de locales y turistas, especialmente en esta temporada de festividades”, indicó la Policía.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico e imitación, simulación de alimentos, productos o sustancias.