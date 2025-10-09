Las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía que prestan sus servicios sobre los ejes viales de paso nacional por el departamento de Bolívar se incautaron de seis paquetes rectangulares que contenían marihuana tipo creepy.

El hallazgo del alucinógeno se produjo en medio de una persecución en el municipio de Arjona cuando los policías se encontraban realizando patrullajes de rutina y en desarrollo de estos lograron divisar a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que al notar la presencia de ellos se tornaron nerviosos y emprendieron la huida.

Esta situación derivó el inicio de una persecución en la que los dos sujetos al verse acorralados decidieron lanzar una tula de color negro para despojarse de dicha evidencia y huyeron por una trocha.

Al verificar el contenido de la tula la Policía halló en su interior 5.230 dosis de marihuana tipo creepy, listas para ser comercializadas, además de 40 gramos de bazuco.

La droga incautada, que al parecer sería distribuida en pueblos aledaños del norte de Bolívar, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El comandante (e) del departamento de Policía Bolívar, teniente coronel John Edward Correal Cabezas, sostuvo que “trabajamos arduamente para contrarrestar el microtráfico y evitar que se utilicen las vías del departamento para su distribución. Seguiremos aunando esfuerzos con la comunidad para que también nos ayude a identificar y capturar a estos actores criminales”.