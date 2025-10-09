El Consultorio Rosa de la red pública de salud de Sincelejo que le presta servicios a la población vulnerable fue fortalecido con nuevos equipos y profesionales de la salud altamente calificados.

Las adecuaciones que garantizan un servicio pensado en la seguridad de las pacientes fueron entregadas formalmente por la primera dama del municipio Sofía Méndez, quien enfatizó que se trata de espacios agradables y cómodos para atender a mujeres en Sincelejo, y se produce en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y cuello uterino.

Méndez expresó que adecuar este Consultorio Rosa es una respuesta a las mujeres sincelejanas que desean sentirse seguras a la hora de recibir atención médica, y estas adecuaciones evidencian el compromiso de la administración municipal y la E.S.E. San Francisco de Asís en sensibilizar a la ciudadanía, especialmente a las mujeres, en la prevención y autocuidados necesarios para la detección temprana de esta enfermedad.

“No solo fue renovado el consultorio en su infraestructura, sino también el área de talento humano, contando ahora con médicos profesionales, especialistas en ginecología, enfermeras con mucha experiencia, entre otros”, dijo la primera dama.

El consultorio estrena además piso, cielo raso, lámparas, sanitario, lavamanos, silla ginecológica y equipos tecnológicos, entre otras.