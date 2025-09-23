Con el propósito de consolidar a Bolívar como un territorio de recreación y bienestar, la gobernación anunció la construcción de dos estadios en los municipios de Santa Rosa de Lima y Clemencia, ubicados en el norte del departamento.

De esta manera, este martes 23 de septiembre, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, puso la primera piedra de los grandes proyectos deportivos: la Unidad Deportiva de Clemencia y el Estadio Municipal de Santa Rosa de Lima.

La administración departamental tiene una inversión conjunta superior a los $18 mil millones, y notificaron que estas obras buscan no solo modernizar la infraestructura deportiva de la región, sino abrir caminos de disciplina, integración y desarrollo para las nuevas generaciones.

“El deporte lo cambia todo: cambia destinos, cambia vidas y cambia comunidades enteras. Hoy le estamos diciendo a los niños y jóvenes de Clemencia y Santa Rosa que el departamento cree en ellos, que vale la pena soñar y esforzarse. Estos escenarios son para que los aprovechen, para que practiquen deporte y entiendan que la disciplina, el trabajo en equipo y la pasión son el mejor camino para construir futuro”, expresó el gobernador Arana.

Detalles de las obras

La Unidad Deportiva de Clemencia contará con 3.060 m² de cancha en grama sintética certificada Fifa; tendrá gradería cubierta en concreto reforzado con estructura metálica junto con camerinos, baños y cafetín.

Asimismo, tendrá 1.204 m² de cerramiento en malla panel prefabricada; 2.398 m² de zonas duras y de circulación, y juegos infantiles y máquinas biosaludables.

Por otro lado, en el estadio Municipal de Santa Rosa de Lima construirán una cancha reglamentaria en grama sintética; gradería cubierta con aforo para 825 personas, incluyendo espacios para personas con movilidad reducida y cabina de prensa y área VIP.

También tendrá camerinos y baños para jugadores, baños para público; parqueaderos, garita de acceso y cerramiento general; área de esparcimiento con zonas verdes, máquinas biosaludables y parque infantil; iluminación LED y cafetería y dos locales comerciales para garantizar la autosostenibilidad del escenario.

Voces de inspiración

El futbolista Freddy Montero, jugador del Real Cartagena, envió un mensaje motivador a los jóvenes:

“Si yo lo logré, cualquiera de ustedes lo puede lograr. Sean disciplinados, escuchen a sus padres y tengan fe en Dios. Aprovechen estos escenarios deportivos que les entrega el departamento”.

A su turno, el alcalde de Santa Rosa de Lima, Harvis Bello, resaltó la trascendencia histórica de la obra:

“Este estadio es mucho más que concreto y grama sintética: es un sueño que nuestra comunidad esperaba hace más de 20 años. Gracias al liderazgo del gobernador Yamil Arana, Santa Rosa tiene ahora un espacio que transformará a la juventud, brindándoles oportunidades que antes eran impensables”.

Por su parte, el alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios, subrayó el impacto social que tendrá la nueva Unidad Deportiva:

“Aquí no solo se formarán deportistas, aquí se formarán ciudadanos. Este escenario integrará a las familias, alejará a los jóvenes de las malas influencias y sembrará esperanza. Clemencia agradece que el gobernador nos incluya en esta visión de un Bolívar con más oportunidades”.