Las autoridades del departamento de Bolívar confirmaron que por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados al margen del ley (Clan del Golfo y ELN) que se registran en la población Arenal, en el Sur de Bolívar, hay 822 personas desplazadas que se encuentran en albergues y a la espera de ayudas por parte del Gobierno Nacional.

Los desplazados, que provienen de las zonas rurales de Arenal, han buscado refugio en las zonas urbanas de poblaciones vecinas como San Agustín, La Cañada y Santo Domingo.

Marinis Pabuena, personera de Arenal del Sur, informó que todos los días están recibiendo a más población desplazada, entre ellos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres lactantes, que son de especial protección estatal.

Por su parte Iván Sánes, jefe de la Oficina de Paz, Víctimas y Reconciliación de la gobernación de Bolívar, señaló que “todas las personas desplazadas están en diferentes albergues y han tenido asistencia por parte del gobierno de Yamil Arana. Esperamos que la Unidad Nacional de Atención a Víctimas entre también a apoyar esta atención”.

Manuel Berrío, secretario de seguridad de Bolívar, confirmó que las más de 800 personas se han venido desplazando desde hace 15 días, pero hay otras familias que están confinadas, y de eso dan fe los líderes comunales.