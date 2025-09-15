El Tribunal Superior de Cundinamarca admitió una demanda que tiene como objetivo anular el nombramiento de Juan Carlos Florián como nuevo ministro de Igualdad por el presunto incumplimiento de la cuota de género femenino en el gabinete ministerial del Gobierno.

En este sentido, se dictó una medida cautelar ordenando la suspensión provisional del Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025 con el que el presidente Gustavo Petro nombró a Florián como ministro de la Igualdad.

De acuerdo con la revista Cambio, la demanda advierte que la designación de Florián incumple con la participación mínima de un 50% de mujeres en el gabinete de ministros.

El nuevo ministro, politólogo de formación, cuenta con 20 años de experiencia en organizaciones de cooperación internacional, como Médicos Sin Fronteras y Save the Children.

El pasado de Florián como actor de contenido para adultos

También fue trabajador sexual e hizo contenido pornográfico para adultos, según reveló él mismo a principios de agosto en las redes sociales: “No, no vengo de las élites. Vengo de las calles, de la lucha, del activismo de verdad. Fui trabajador sexual, hice contenido para adultos, soy VIH positivo, y fui migrante”, escribió Florián.

“Pero también soy politólogo, he sido constructor de políticas públicas, gerente público, defensor de los derechos humanos, viceministro y, sobre todo, un hijo del pueblo que no olvida de dónde viene”, agregó.

El Ministerio de Igualdad se creó en los primeros meses del Gobierno de Petro, en 2022, e inicialmente se le adjudicó a la vicepresidenta Francia Márquez.