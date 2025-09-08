Un suboficial de la Armada Nacional fue capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena el pasado fin de semana tras haber agredido con arma blanca a un perro de raza labrador.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la agresión a Toby, nombre del canino, tuvo lugar en el barrio Los Corales de la capital de Bolívar, en la mañana del domingo 7 de septiembre.

Pexels Imagen de referencia.

“Las patrullas, al llegar al lugar, encuentran a Toby, que presenta unas heridas por arma blanca, y gracias a la rápida reacción de nuestros uniformados logran la captura del presunto agresor”, indicó el coronel Alejandro Salgado, comandante del distrito 2 de la Policía Metropolitana.

Detalló que el suboficial de la Armada Nacional fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ente que se encargará de adelantar las investigaciones pertinentes y presentar al señalado ante un juez.

Mientras que el perro labrador fue trasladado a un centro veterinario para que especialistas atendieran sus heridas.

“Tan pronto se conoció el caso, de manera inmediata fue activada la Ruta de Atención contra el Maltrato Animal y, desde el lugar de los hechos hasta el posterior traslado del canino a un centro veterinario, un equipo conformado por psicólogos, veterinarios y abogados ha brindado todo el acompañamiento de rigor pertinente”, señaló la Alcaldía de Cartagena.

Por su parte, la Armada Nacional emitió un comunicado el domingo en el que anunció que también ha inciado una investigación de este caso de maltrato animal.

“Esta Fuerza promueve el respeto y buen trato hacia los animales, por lo que rechaza categóricamente cualquier acto de violencia en contra de estos. Además, reitera que este tipo de conductas no representan los principios ni valores de quienes integran la Institución Naval”, afirmó la Armada.