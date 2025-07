En video quedó registrada una fuerte pelea en plena calle de Cartagena que generó indignación entre la comunidad. En las imágenes difundidas en redes sociales, se evidencia que los protagonistas de la trifulca son una mujer en condición de calle y un funcionario de Distriseguridad.

Al principio de la grabación se ve a la mujer recogiendo un zapato, con el cual golpea al funcionario en varias oportunidades.

Luego de recibir varios golpes en el cuerpo, el hombre decide responder también de manera agresiva lanzándole un puñetazo a la cara a su contrincante, quien quedó tendida en el suelo de forma inmediata a causa del impacto.

Tras recibir el golpe, la mujer se apoyó en sus brazos para levantarse y seguidamente caminar en otra dirección al funcionario.

El impactante momento fue presenciado por las compañeras del hombre y también por varias personas que se encontraban en el lugar, quienes de inmediato llamaron a las autoridades para informar sobre lo sucedido.

🔴 #Inaudito | Funcionario de Distriseguridad agrede brutalmente a una mujer habitante de calle.Una entidad con exceso de OPS… ¿para qué? ¿Para maltratar al pueblo?



🤬 ¡Esto es inaceptable!

📍 Señor Alcalde @dumek_turbay, ya es hora de tomar decisiones frente a lo que ocurre al… pic.twitter.com/Wi5H1B4R1f — Javier Julio Bejarano (@javierjuliob) July 29, 2025

El hecho generó repudio entre los usuarios en redes sociales, los cuales cuestionaron el comportamiento del funcionario.

“No sé si era la manera la verdad, entiendo que al man lo estaban agrediendo, sin embargo, ¿No era más fácil alejarse y dejarla sola? Ahora, yo creo que el man abusó”, “Y todavía es funcionario? Y el que la está mirando: igual? No eran capaces de dominarla: tenían que agredirla?, expresaron los internautas.

Sin embargo, otros usuarios respaldaron la actitud del empleado de Distriseguridad.

“Entonces se tiene que dejar agredir el funcionario”; “Entonces se tiene que dejar golpear?”; “Aunque sea funcionario o no lo sea, TAMPOCO se puede permitir recibir agresiones, es defensa personal.”; “El funcionario también merece respeto . Los habitantes de calle no tienen inmunidad”; “Bien por el joven, no se debe dejar golpear de nadie”, le lee en los comentarios en redes sociales.