El Baluarte Santo Domingo, en Cartagena, que por muchos años fue usufructuado por empresarios no solo fue recuperado por la Alcaldía Mayor, sino que ahora fue entregado a la ciudadanía.

A partir de este domingo 25 de mayo abrió sus puertas con un restaurante que es atendido por jóvenes de barrios populares de la Heroica que se forman en el taller de Cocina de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar).

Ahora se llama Baluarte Santo Domingo – Escuela Taller, y su recaudo, en un 100%, será reinvertido en la formación de jóvenes de esa escuela, en el mantenimiento, conservación y en la puesta en valor de los Bienes de Interés Cultural (BIC) a cargo del Distrito.

Los platos y bebidas son preparados por jóvenes cartageneros egresados del programa de Cocina de la Escuela Taller Cartagena de Indias.

Alcaldía de Cartagena

Sandra Schmalbach, directora de la Etcar, aseguró que este espacio se gesta como una extensión de la formación de los aprendices de su institución, como un laboratorio de innovación gastronómica, una oportunidad para generar empleo, pero sobre todo, donde locales y visitantes nacionales e internacionales pueden disfrutar de la cultura, los atardeceres y el sabor Caribe.

“Desde la Etcar, encargada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para la administración, conservación y puesta en valor de los Bienes de Interés Cultural en la capital de Bolívar, este es un momento de gran orgullo, abrimos al público un espacio que es una herramienta pedagógica viva, donde el conocimiento fluye desde los maestros, las matronas tradicionales, chefs profesionales invitados y de los comensales, a quienes les sirven no solo un plato, sino una experiencia cultural cargada de historia y sentido. Bienvenidos a este proyecto que es de todos”, precisó Schmalbach.

Los técnicos en Cocina, egresados de la Etcar, están vinculados laboralmente para la operación de Baluarte Santo Domingo – Escuela Taller, mientras que los aprendices en formación cumplirán con horas de prácticas en un escenario real, tal como lo establece la metodología de la Etcar: ‘Aprender – haciendo’. Tanto aprendices como egresados son jóvenes cartageneros de estrato 1 y 2.

También hay cultura

Como parte de su propósito de integración social, el Baluarte contará con una agenda cultural periódica, abierta al público y de acceso gratuito, diseñada para fortalecer el vínculo de la ciudadanía con su patrimonio.

Alcaldía de Cartagena

La próxima semana la agenda cultural incluye una tertulia Murallando, el martes 27 de mayo, a las 5:00 de la tarde, con el tema “Cargazones de sabores”, estarán conversando la matrona Sonia Mena y la maestra de cocina de la Etcar, Diana Jiménez, con la moderación de la museóloga Sandra Mendoza.

Además habrá Corredor Cultural el viernes 30 de mayo en el Baluarte Santo Domingo con “Murallas de colores y sabores”, una programación diseñada por Corporación Artística Gente de Teatro, ganadora de la Convocatoria de Estímulos 2025.

La programación comienza con ‘Cantos de Fogón’ con Olivia Gómez, la obra teatral ‘Hojas Secas’ de la Asociación Cultural Teatro Taller Atahualpa, un recorrido por la danza contemporánea con “La historia de los hombres”, y la muestra musical con Dinastía Valdés, una agrupación exponente de la champeta.

Espacio para todos

Sobre esta nueva opción de disfrute para nativos y visitantes el alcalde Dumek Turbay Paz informó que “el Baluarte de Santo Domingo No es un nuevo ‘Café del Mar’, sino un espacio operado por jóvenes de estratos 1 y 2, y no por empresarios. Este es un espacio para todos, no para unos pocos como lo fue en el pasado”. Ahora “depende del Distrito y no de una empresa privada”.

El pronunciamiento del mandatario se debe a que ve “con tanta extrañeza que inescrupulosos desinformen e intenten engañar a la opinión pública afirmando que este gastrobar social ha sido entregado a una nueva empresa o a familiares o cercanos de funcionarios de la Alcaldía de Cartagena. Se explicó cómo funcionará y el 100% del recaudo del Baluarte Santo Domingo – Escuela Taller será reinvertido en la formación de jóvenes, en el mantenimiento, conservación y en la puesta en valor de los Bienes de Interés Cultural (BIC) de Cartagena. Ni un peso va para el bolsillo de alguien; esto es plata de y para Cartagena”.

A su vez aprovechó para, en su pronunciamiento, agradecer al Ministerio de Las Culturas (@mincultura) por ayudarlos a crear este espacio de generación de empleo, formación para que los jóvenes lleguen a las mejores cocinas del mundo y un lugar donde locales y visitantes nacionales e internacionales pueden disfrutar de la cultura, los atardeceres y el sabor Caribe.