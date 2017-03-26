Indignación es lo que ha generado el video de un equipo médico de un centro asistencial en Cartagena que en pleno quirófano aparecen en bailando y celebrando. Las imágenes captadas se viralizaron en las redes sociales y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) emprendió investigación a la Institución Prestadora de Salud (IPS).

Lo que se puede observar en el video son a las enfermeras que danzan alegremente mientras que el paciente se encuentra tendido en la camilla bajo los efectos de la anestesia. Una persona graba con un celular el momento en que las jóvenes bailan y celebran.

'En el video se evidencia falta a los protocolos y ética médica pues se atenta contra la seguridad y dignidad del paciente y la humanización en el trato del mismo. Aunque la clínica presentó su reglamento interno de trabajo, sus protocolos de manejo de quirófano, estos fueron violados por personal médico y paramédico por lo que el Dadis lo pondrá en conocimiento de los tribunales de ética médica y de enfermería', informó Adriana Meza, directora del Dadis.

'Rechazamos de manera contundente este tipo de comportamientos en donde los pacientes se ven afectados. Todo paciente que ingrese a una Institución Prestadora de Salud (IPS) es un ser humano que merece todo el respeto y que todos en algún momento, o nuestros familiares, tenemos esta condición de paciente. Por eso invitamos a todo el personal médico a reflexionar sobre este tema para que su importante y loable labor no se vea empañada', instó la funcionaria Distrital.

El Dadis, ente rector en salud, lidera operativos de inspección a las clínicas y hospitales en la ciudad. Solo en el año 2016 el Dadis dictó medida preventiva de cierre a 30 IPS. Estos operativos se han intensificado para estos y han sido liderados por el mismo alcalde de Cartagena, Manolo Duque.