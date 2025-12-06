Barranquilla encendió el alumbrado navideño en el Gran Malecón

Barranquilla encendió la Navidad en el Gran Malecón. El alcalde Alejandro Char, acompañado de la primera dama, Katia Nule, la Reina del Carnaval 2026, Michelle Char, el Rey Momo, Adolfo Maury, y los Reyes Infantiles, sorprendió a la comunidad con el majestuoso alumbrado navideño de este importante escenario turístico e icónico de la ciudad, que es visitado por cientos de personas diariamente.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Como es tradición, cada rincón del Malecón está adornado con un sin número de elementos representativos de la magia de esta época de recogimiento, amor, reflexión, unión familiar y felicidad.

En cada jardín del Gran Malecón, los visitantes podrán encontrarse con árboles navideños – de diferentes tamaños- que atrapan con sus hermosas luces y son perfectos tomarse una excelente fotografía navideña.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Las estrellas luminosas también son una figura infaltable que podrá apreciar en este recorrido por el lugar, así como túneles, bastones gigantes, letreros decorativos, pesebres y más figuras navideñas, que brindan un ambiente festivo para disfrutar en con la familia y amigos.

Una de las novedades de este año, es un enorme árbol navideño tejido en croché – único en Colombia – y lo podrá ver junto al Pabellón de Cristal.

Vale mencionar, que este árbol fue creado por el Club de Tejedoras, a través del programa ‘Barranquilla es Moda’, de la Alcaldía de Barranquilla.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Además, la Luna del Rio – nuevo atractivo del Malecón – brilla con múltiples colores que evocan la característica navidad barranquillera.

En medio de la celebración, el alcalde Alejadro Char envió un mensaje a la comunidad en el que pide a los padres especial atención con los más pequeños.

“El mensaje es que vivamos estas Navidades en paz, en alegría, como Barranquilla lo sabe hacer. Más cerca que nunca tengamos a nuestros hijos, que los cuidemos, que los protejamos, que estemos con ellos, que compartamos con ellos y eso hará de Barranquilla una ciudad a otro nivel.”, dijo el mandatario.

Asimismo, hizo un llamado para evitar el uso de la pólvora en los hogares.

“En Barranquilla hacemos muy buenas campañas y cada año son menos los problemas que tenemos como familia. Tanta gente que ha perdido su vida, manos, brazos, piernas, tiros al aire que a veces terminan en tragedias. Eso se ha ido mejorando poco a poco, pero falta mucho. Por eso insisto en el tema de que padres de familias con sus hijos harán mejor la Navidad.”, añadió.

Finalmente, confirmó que la próxima semana será la apertura de la Luna de Río.

“Queremos hacer un parque hermoso alrededor de la luna, un parque, una zona donde la gente pueda estar. Son cerca de 20. 000 m² y queremos que quede super bien. Vamos a tener La Luna para toda la vida.”, puntualizó.

Acá le compartimos más imágenes de la decoración navideña del Gran Malecón.