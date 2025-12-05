La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla dio a conocer que habrá un plan de tráfico con cierres temporales en las vías para este fin de semana por la organización de varios eventos.

En primer lugar, para este sábado 6 de diciembre se llevará a cabo la carrera atlética “Metro Sport Fest”, por lo que habrá un cierre temporal de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. en los siguientes sectores:

“De la calle 46 sentido norte-sur de la avenida Circunvalar (sin incluirla) hasta la carrera 1 sentido oeste-este; y de la calle 45 desde la carrera 1 sentido norte-sur calzada mixta y la vía que comunica la calle 45 con la calle 46, sector de la tribuna norte del estadio Metropolitano Roberto Meléndez”, informó.

De esta manera, los conductores que transitan por la calle 45 sentido norte-sur deben tomar la carrera 4 hasta la calle 30 para empalmar con la avenida Circunvalar. Los que transitan por la carrera 1 sentido oeste-este, deben tomar la carrera 4. Los que transitan por la calle 46, sentido norte-sur deben tomar la calle 47.

El cierre temporal contará con la presencia de auxiliares de Tránsito que orientarán a los actores viales.

Seguidamente, el mismo sábado se llevará a cabo la Carrera Maratón de Sueños de 6:00 a.m. a 12:00 m. en la avenida del Gran Malecón desde la calle 72 hasta sector de la rotonda Ventana de Campeones.

Para este evento se tendrán como rutas alternas la calle 72 con vía 40, calle 78 con vía interna del Gran Malecón y el sector de la rotonda Bendición de Dios.

Además, habrá broches peatonales sobre el Gran Malecón, en la calle 72 y en la rotonda de la Ventana de Campeones.

Por otro lado, el día lunes 8 de diciembre tendrá lugar la “Gran Parada de la luz” de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. y se presentará un cierre temporal del siguiente sector: “De la carrera 44 entre calles 74 y 53; carrera 53 entre calles 44 y 54”.

El resto del recorrido los cierres iniciarán a partir de las 3:00 p.m. a 11:00 p.m.

Ante esto, Tránsito de Barranquilla sugirió como rutas alternas las carreras 43 y 47 paralelas al cierre y las calles 74, 75,76,79 y 48 para atravesar la carrera 44.

Los conductores que transitan sentido sur-norte desde la calle 53 a la calle 72 deben tomar la carrera 43 hasta la calle 74.

Mientras que los usuarios que transitan sentido norte-sur de las calles 72 a la calle 54 deben tomar la carrera 46 hasta la calle 75. Otras rutas alternas en el sentido oriente-occidente, son las carreras 43, 45, 46, 50, 54 y 58.

Otras rutas alternas en sentido occidente-oriente, deben tomar las carreras 38, 41, 46, 47 y 54.