A partir de este viernes se puso en marcha el dispositivo de seguridad para el fin de semana de diciembre con puente por el Día de las Velitas en Barranquilla. En ese sentido, la Alcaldía Distrital, en coordinación con la fuerza pública, desplegó cerca de 1.051 uniformados que estarán ubicados en diversos sectores de la ciudad.

De igual manera, fueron dispuestos otros 90 policías para realizar vigilancia en 15 centros comerciales donde se concentra la mayor afluencia de ciudadanos para estas épocas.

El plan estratégico de seguridad también contempla la vigilancia de 81 puntos priorizados de acuerdo con los mapas de calor de índices delictivos y análisis realizados con diferentes herramientas que incluyen inteligencia artificial

En estos lugares habrá presencia permanente de 225 uniformados que harán controles y actividades de disuasión y prevención. De igual manera, entre 24 y 36 CAI móviles (dependiendo de las necesidades) se apostarán en igual número de sectores estratégicos donde se requiera mayor vigilancia.

También se tiene un plan de protección al turismo, desplegando 140 uniformados en sitios como el Gran Malecón, Ventana al Mundo, Ventana de Campeones, Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho, entre otros sectores de interés turístico de la ciudad.

Asimismo, la administración distrital confirmó que continúan las Caravanas por la Vida, las cuales contarán con 140 policías y funcionarios de diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital. Estas caravanas recorrerán las cinco localidades y, además de los controles habituales, tendrán especial atención a la prevención de la venta y uso de pólvora, así como la intervención de eventos no autorizados que registren aglomeraciones en vías públicas.

Con respecto a esto, el Ejército Nacional apostará sus 250 unidades en los puntos donde la Policía lo requiera como un apoyo. Los soldados también acompañarán las Caravanas por la Vida.

Por otro lado, para este fin de semana se tiene previsto el desarrollo de dos eventos masivos. El primero es un concierto de velitas en el Centro de Eventos Puerta de Oro, el domingo 7 de diciembre, para el cual se tiene una disponibilidad de 100 policías, apoyados por los dispositivos instalados en el Gran Malecón, en el caso de ser necesario.

El otro evento será el lunes 8, la Gran Parada de la Luz. Para la seguridad de este evento la Policía dispuso de 150 hombres y mujeres que serán apoyados por las unidades de vigilancia de los diferentes cuadrantes y reacciones motorizadas en el caso de ser requeridas.

Cabe resaltar que todo este dispositivo será robustecido con el helicóptero ‘Halcón’ y el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado de la Policía, así como con más de 600 cámaras de videovigilancia.

En cuanto a seguridad vial, la Policía dispuso de 40 de sus funcionarios para hacer controles y tres puestos de control dinámicos, es decir, que podrán trasladarse de lugar a distintas horas, con la finalidad de hacer control de alcoholemia. Esto será acompañado por los agentes de tránsito y orientadores de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y por el plan ‘Viaja seguro, tu Ejército está en las vías’, de la Segunda Brigada.