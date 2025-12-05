La Alcaldía de Barranquilla anunció la realización de la tradicional ciclorruta de Velitas, una jornada recreativa que se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre a partir de las 5:00 de la mañana, con punto de salida y llegada en la Ventana de Campeones.

El recorrido, que abarcará 18 kilómetros, está diseñado para que los participantes disfruten en familia o con amigos del ambiente decembrino que ya se vive en la ciudad. La actividad busca promover hábitos saludables, incentivar el uso de la bicicleta y celebrar esta fecha emblemática del calendario navideño.

La administración distrital invitó a los interesados a inscribirse de manera gratuita y ser parte de esta experiencia deportiva y festiva.

“Será una mañana para compartir, ejercitarse y vivir el espíritu de Velitas que se siente en cada rincón de Barranquilla”, indicó la entidad.

Cabe mencionar que la ciclorruta de Velitas se ha convertido en una de las actividades tradicionales con las que Barranquilla da la bienvenida oficial a la temporada navideña. Esta iniciativa del Distrito busca promover estilos de vida saludables, incentivar la apropiación del espacio público y generar encuentros comunitarios que fortalezcan la convivencia ciudadana.

Durante la actividad, los participantes podrán recorrer algunos de los puntos más representativos de la ciudad, aprovechando las primeras horas del día, cuando la movilidad es más fluida y el clima resulta ideal para la práctica deportiva.