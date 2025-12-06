Bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, Barranquilla avanza con una visión moderna y estratégica, consolidándose como una ciudad que evoluciona a través de la cooperación. Gracias al trabajo articulado con empresas privadas, universidades, organismos internacionales y el sector financiero, la ciudad impulsa su desarrollo en sectores clave como el turismo, la educación, la salud, la sostenibilidad ambiental y la competitividad empresarial.

En la última década, Barranquilla y el Atlántico han experimentado un notable crecimiento en infraestructura, conectividad y capacidad hotelera, lo que ha permitido realizar más de 55 ferias y más de 230 eventos nacionales e internacionales según lo reportado por Corferias, sin contar con los demás eventos a lo largo de la ciudad .

En 2024, se llevaron a cabo más de 44 eventos en el centro de Convenciones Puerta de los cuales 34 fueron eventos de alto impacto, generando más de 28 millones de dólares. Este avance es fruto del Equipo Destino, una alianza estratégica entre la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación, la Cámara de Comercio y ProBarranquilla, clave para posicionar la región como referente del turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions).

Estos avances se materializan en grandes proyectos, modernos centros de convenciones, hoteles con salones de eventos y servicios de alta calidad que han posicionado a Barranquilla como sede de grandes congresos, ferias, conciertos y eventos deportivos y culturales”, destacó el alcalde Alejandro Char.

Para este 2025 la ciudad ha acogido alrededor de 59 eventos de gran magnitud que tienen a Barranquilla como sede, todos con amplia asistencia.

Turismo, bilingüismo e innovación

A través de esta gran alianza, la ciudad ha fortalecido su oferta turística y de negocios, con una ocupación hotelera del 93% durante grandes eventos.

Además, programas de bilingüismo como “Barranquilla es Bilingüe”, en alianza con el British Council, fortalecen las competencias en inglés de estudiantes y trabajadores del sector turismo.

Alianzas con gigantes globales

Consciente de la importancia de estar a la vanguardia en tecnología, en materia de innovación, convenios con Microsoft y Amazon Web Services (AWS) han permitido que más de 1.000 jóvenes se formen en habilidades digitales a través del programa Tech Alliance. De la misma manera, junto a las 12 sedes especializadas SENA y empresas locales, se promueve la empleabilidad y el emprendimiento, especialmente en jóvenes y sectores vulnerables.

Sostenibilidad e inclusión social

Con el programa GenerACTOR, respaldado por la Unión Europea, la Alcaldía promueve huertas comunitarias en barrios como Las Gardenias, Villas de San Pablo y Juan Mina, impulsando la seguridad alimentaria y economía local.

Con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se están entregando más de 20 millones de raciones anuales y de manera complementaria, los comedores comunitarios de la Alcaldía de Barranquilla atienden a más de 9.000 niños y niñas, garantizando alimentación balanceada todos los sábados.

El Sistema Integral de Cuidado Inclúyete+, promueve la inclusión social para personas con discapacidad y sus Cuidadores. Como parte de su estrategia, el Distrito realizó el primer censo para personas con discapacidad, identificando a más de 64 mil personas, de las cuales 42 mil presentan algún tipo de discapacidad y 22 mil son cuidadores, lo que representa el 6,1 % de la población barranquillera.

La sostenibilidad también se refleja en el impulso a la transición energética. Con el apoyo del BID, la Unión Europea y gobiernos aliados, Barranquilla lidera proyectos de energía solar, hidrógeno verde, buses eléctricos y alumbrado LED, enmarcados en su Plan de Acción Climática Distrital.

Aviturismo internacional

El desarrollo sostenible de la ciudad va de la mano con el cuidado de su biodiversidad y sus riquezas naturales que hoy son bandera de empuje turístico. Por esto, una de las alianzas más simbólicas se dio en mayo de 2024: la firma del hermanamiento entre el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y Audubon Beidler Forest Center de Carolina del Sur, EE. UU. Esta alianza permitirá investigaciones sobre aves migratorias, intercambio académico y promoción del turismo científico.

“Estamos felices de esta hermandad que se firma con Beidler. Esto nos permite entrar a una ruta de aviturismo internacional y conservación de especies”, destacó el alcalde Char.

Una ciudad verde

La sostenibilidad energética se ha convertido en una de las grandes apuestas del Gobierno distrital. En los últimos años, la ciudad ha establecido alianzas clave con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea, el Gobierno de Alemania, el Reino Unido y actores del sector privado nacional e internacional, con el objetivo de convertirse en la capital energética del Caribe colombiano.

Este liderazgo cuenta con el respaldo internacional de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), que ha otorgado una garantía para proyectos sociales en el Distrito, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y la capacidad de apalancar proyectos de alto impacto. Asimismo, la firma Fitch Ratings mejoró la perspectiva crediticia de Barranquilla de estable a positiva, ratificando las calificaciones AA(col) para largo plazo y F1+(col) para corto plazo, en reconocimiento a la solidez fiscal de la ciudad.

Estas alianzas ya se traducen en proyectos concretos que promueven una transición energética justa y sostenible: granjas solares, proyecto piloto de hidrógeno verde, buses eléctricos y alumbrado LED y formación técnica en energías limpias.

Las iniciativas están enmarcadas en el Plan de Acción Climática Distrital, que lidera el alcalde Alejandro Char con enfoque en desarrollo bajo en carbono, resiliencia urbana y justicia ambiental.

Cooperación: modelo de ciudad

La Administración Distrital ha liderado una apuesta decidida para incluir a Barranquilla en espacios de talla mundial para compartir sus mejores prácticas, gestionar proyectos de cooperación y estrechar lazos con otras ciudades líderes. Barranquilla actualmente participa en las siguientes redes:

IURC (International urban and regional cooperation), una red global de referencia para la innovación urbana y regional; Urbelac, que se creó con base en el interés de la Comisión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de ayudar en desarrollo social, productividad urbana y protección del medioambiente.

Barranquilla se sumó a la Red de Biodiverciudades, conformada bajo el liderazgo del Distrito y con el apoyo de CAF, demostrando su compromiso para la mitigación y adaptación al cambio climático.