Este sábado fue elegido como presidente de la Junta Administradora Local (JAL) en la localidad Norte Centro Histórico, Freddy Ortiz del partido Centro Democrático, para la vigencia 2026.

Obteniendo 15 votos a favor, el edil recibió el respaldo de la mayoría de sus compañeros y el reconocimiento a la labor que ha venido desempeñando en beneficio de la comunidad.

Los residentes de la localidad destacaron su compromiso impulsando gestiones orientadas al mejoramiento de los espacios públicos, la seguridad, la convivencia ciudadana y la mejora de la malla vial.

En su discurso tras la elección, el edil agradeció el apoyo recibido y reafirmó su compromiso con la comunidad. “Nosotros nos debemos a la comunidad, que depositó un voto de confianza y hoy nos tiene aquí. Yo estoy aquí por una comunidad que decidió creer en mí. Esta JAL 2026 va a ser una entidad del barrio, de comunidad, de estar con ellos. Les agradezco mucho porque ustedes son parte de este proceso”, expresó con emoción.

Además, aseguró que esta presidencia estará enfocada en fortalecer la participación ciudadana y el trabajo conjunto con las instituciones del Distrito, buscando soluciones efectivas a las principales necesidades del Norte - Centro Histórico.

Asimismo, reiteró su intención de mantener una gestión transparente, de puertas abiertas y al servicio de los ciudadanos.