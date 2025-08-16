En memoria del fallecido senador Miguel Uribe Turbay este domingo 17 de agosto se oficiará una eucaristía en la plazoleta del centro comercial Villa Country, en la ciudad de Barranquilla.

El acto religioso iniciará a las 9:30 de la mañana, aunque durante todo el día se llevarán a cabo actos religiosos para elevar oraciones por el alma del fallecido precandidato presidencial a casi una semana de su muerte luego de batallar por su vida durante dos meses en una unidad de cuidados intensivos.

Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto en la madrugada, dos meses después de recibir varios disparos durante un acto de campaña en Bogotá, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Este asesinato, que conmocionó a Colombia, acentuó la polarización entre izquierda y derecha en víspera de un año electoral, y recordó a muchos la violencia política de la década de los 80 y 90, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados por grupos ilegales que buscaban sembrar miedo e influir en la política nacional.

Fue una noticia que le dio la vuelta al mundo por su relevancia considerada por la justicia colombiana como un magnicidio. Fue tanto su impacto que incluso senadores de Estados Unidos asistieron al funeral el pasado miércoles en Bogotá.

Uno de esos fue Bernie Moreno quien además de asistir a los actos fúnebres, también se ha reunido esta semana con diversas personalidades políticas como el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe.

“Hace treinta y cuatro años, Miguel Uribe (Londoño) enterró a su esposa (la periodista Diana Turbay), quien fue secuestrada y asesinada por narcotraficantes. Su hijo, Miguel Uribe Turbay, tenía cuatro años en ese momento. Ambos soñaban de una nación donde ninguna familia sufriera jamás una pérdida semejante”, expresó Moreno en X.

Sin embargo, el congresista señaló que “trágicamente” el senador fue enterrado el miércoles pasado en la capital colombiana “tras sucumbir a la bala de un asesino”.