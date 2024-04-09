Junior se enfrenta esta noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Universitario, de Perú, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, encuentro que se disputará a partir de las 9:00 p.m. Para el encuentro, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Gobierno y junto a la Policía Metropolitana de Barranquilla, implementó medidas de seguridad especiales y requerimientos logísticos para el desarrollo del evento deportivo.

En una reunión con la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol las autoridades determinaron la implementación de 3 anillos de seguridad en los alrededores del recinto deportivo. Para el compromiso se contará, informó la Alcaldía, de 800 uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, una máquina de bomberos y 60 miembros de la Cruz Roja, además de la articulación entre las distintas dependencias distritales que tienen competencia en este tipo de eventos masivos.

Además, la Policía brindará acompañamiento a los equipos en sus traslados entre puntos de concentración y el estadio.

Asimismo, para el partido, se contará con 357 miembros del personal logístico. De igual forma, se establecerá un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde donde se hará seguimiento al desarrollo del encuentro a partir de las y 5:00 p.m. La apertura de puertas del escenario deportivo se realizará desde las 6:00 p.m.

Recomendaciones y restricciones: