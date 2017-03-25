El carril más cercano al separador en ambos sentidos sobre la calle 30 con carrera 22 se encuentra acordonado con una barrera vial y conos naranjas.

En el separador, cuatro obreros cavan un hueco de seis metros de profundidad en búsqueda de un topo.

No es un animal lo que esperan encontrar sino una 'maquina tuneladora' que desde el 29 de enero de 2016 se encontraba enterrada en esta vía que conecta a Barranquilla con el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

En aquel entonces se avanzaban en las obras para conectar a los habitantes de 20 barrios de Soledad al sistema de alcantarillado, cuando la vía colapsó a la altura de la carrera 26. El topo, que cumple la función de excavar una cavidad por donde pasen las tuberías, se encontró con un hueco imprevisto el cual causó el hundimiento en la vía.

En ese momento el contratista, por solicitud de la Gobernación, realizó rápidamente las obras de reparación.

El rescate de la maquinaria tomó este tiempo ya que la calle 30 es una vía nacional y, por tanto, necesita un permiso especial de la Agencia Nacional de Infraestructura para su intervención.

Estos trabajos están a cargo del contratista Consorcio CND Soledad 2010 y cuentan con la interventoría de la Tiple A Barranquilla S.A. E.S.P.

La directora del tránsito de Soledad, Juliana Monterroza, contó que aquel episodio 'trajo un trauma en materia de movilidad tremendo y esta vez tenemos la contingencia preparada'.

Agregó que las labores se iban a ejecutar la semana anterior, pero fueron aplazadas para evitar algún inconveniente en el flujo vehicular tanto para el puente festivo como para el partido de fútbol de Colombia del pasado jueves.

'El viernes de la semana pasada nos dimos cuenta que ya los trabajadores estaban ahí, pero aún no había un plan de contingencia armado', manifiesta la funcionaria.

Ese día se reunieron en un comité técnico con representantes de la gobernación, el contratista, el interventor de la obra, y el Secretario de Obras y acordaron que necesitaban un acompañamiento del tránsito 'dada la importancia de la vía'.

Monterroza informó que la labor de búsqueda del topo tomará hasta el lunes o martes de la próxima semana. Se evaluará el terreno en ese momento para saber si se puede continuar con los trabajos de conexión de los residentes de los barrios aledaños al colector de aguas residuales de Las Colonias.

Ruta alterna

La directora del tránsito de Soledad recomienda utilizar tomar la calle 18 y la Avenida Murillo hasta la Sexta Entrada para ir hacia el sur del departamento. 'Si van hacia el norte, la Circunvalar es la recomendable', comenta.

La circulación de motocarros está restringida en esa zona. Monterroza recomienda a los soledeños que 'en lo posible no circulen dentro de este sector, que lo hagan por la carrera 30, y la calle 37, la entrada a Manuela Beltrán'.

Agregó además que se restringió la circulación de motocarros.