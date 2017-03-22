El superintendente de servicios públicos domiciliarios, José Miguel Mendoza, ante el anuncio de la demanda internacional de Gas Natural Fenosa, GNF, por el caso de Electricaribe, dijo que 'no se puede dejar de cumplir la ley ante amenaza de demanda'.

El funcionario quien se encuentra reunido con los gremios de Barranquilla en la sede de la Cámara de Comercio de Barranquilla, dijo que la decisión de liquidar Electricaribe tiene fundamentos técnicos.

Mendoza aclaró que la demanda no tiene peso en el proceso de intervención y que este solamente podría cambiar si hay un compromiso de inversiones ya sea por parte de la empresa o de los acreedores. Esto se encuentra contemplado en el artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

El Superservicios está reunido con los gremios de la ciudad con el fin dar a conocer los pasos de la liquidación y las medidas que se van a adoptar de la misma.

Explicó que se estima que el proceso puede tomar entre 1 y 5 años, pero que se buscará que sea lo más rápido posible.