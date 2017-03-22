Cerrar por unos cuantos segundos el grifo podría parecer una acción de poco impacto. Sin embargo, este tipo de decisiones ha logrado que Barranquilla y otros 15 municipios del Atlántico reduzcan su consumo de agua potable en un 30,7% promedio ponderado al año.

De acuerdo con cifras de Triple A, que abastece a más de dos millones de habitantes del departamento, el consumo mensual promedio por vivienda de los estratos 1, 2 y 3 pasó de 17 metros cúbicos a 11 metros cúbicos, lo que significa una reducción del 35% en esta población.

Cabe resaltar que el consumo promedio mensual en zonas cálidas se encuentra hoy día entre 15 y 16 metros cúbicos, según la compilatoria de normas de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) de 2010.

Estos sectores de la población corresponden al 80% de los clientes de la compañía, según lo destacó el gerente comercial de Triple A, Carmelo Faillace, quien aplaudió 'los buenos hábitos de ahorro que se están generando en la comunidad'.

'Hemos visto que la gente comprende cada vez más el contenido de la factura y cómo se aplican las tarifas para disminuir el consumo. El agua suministrada hace dos años estaba en 56% y hoy en 54.2%, o sea que bajó dos puntos porcentuales', resaltó.

Por su parte, los estratos 4, 5 y 6 tienen actualmente un consumo promedio de 20 metros cúbicos, cifra que también refleja una disminución del 20% pues en los últimos dos años era de 25 m³.

Sumando todos los estratos la reducción es del 30,7%.

Faillace señaló que uno de los grandes errores al momento hacer uso de este recurso es no realizar mantenimientos periódicos a las instalaciones de agua o no utilizar usar aparatos de bajo consumo, puesto que 'estos con el tiempo se desgastan y se terminan generando altas fugas'.

Desde el río

En cuanto al volumen de agua captada desde el río Magdalena para consumo, también disminuyó significativamente en 2016, cuando se registraron cerca de 230,26 hectómetros cúbicos, según el Informe Integrado de Gestión de Triple A. Esto significa una disminución de 7,06 hectómetros cúbicos suministrados si se compara con 2015 (ver recuadro).

Fotos archivo EL HERALDO

Para conseguir este estado, el agua pasa por una serie de procesos además de la captación, de potabilización, distribución, recolección, transporte y finalmente, de disposición de agua residuales, explica la empresa.

Otros municipios como Malambo, Santa Lucía, Repelón, Candelaria, Manatí y Campo de la Cruz tienen acueductos operados por sus Alcaldías. Luruaco tiene como fuente principal de agua a su laguna. Por su parte, corregimientos como Gallego, Patilla, Isabel López, Aguada de Pablo y La Peña, del municipio de Sabanalarga, subsisten gracias a la captación de agua en pozos profundos.

La oferta

De acuerdo con un informe de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, la oferta hídrica superficial para el departamento se estima en aproximadamente 4.056 metros cúbicos por día y en condiciones climatológicas normales.

Con respecto al estado de sus 16 humedales, la entidad ambiental precisa que 'la escasa precipitación que cae sobre las cuencas es insuficiente para su sostenimiento' y que aunque Atlántico cuente con el río Magdalena como fuente hídrica, este 'no puede considerarse como parte de la oferta hasta tanto no se cuente con la infraestructura para su aprovechamiento'.

Fotos archivo EL HERALDO

Día del Agua

Desde 1992 y por iniciativa de las Naciones Unidas, cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua con el propósito de concienciar a la ciudadanía de la gestión sostenible de este recurso hídrico. Según esta organización, se prevé que en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua.