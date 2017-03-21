La empresa Bavaria aclaró este martes que el incidente ocurrido con una persona en el municipio de Baranoa, quien aseguró haber hallado una lagartija al interior de una botella de cerveza, fue producto de una manipulación del producto por parte de terceros.

Trabajadores de la empresa en el área de control de calidad se acercaron en la mañana de ayer a la casa del cliente afectado y se llevaron la botella. Mediante un comunicado, Bavaria S.A. explicó que se trató de un 'retape', es decir que el producto 'original fue destapado, manipulado y vuelto a tapar'.

La empresa productora de cerveza afirma que es 'absolutamente imposible que un cuerpo extraño con estas características salga de nuestras líneas de producción dados nuestros altos estándares de calidad e inocuidad', dice uno de los apartes del comunicado.

En este sector del departamento ha habido capturas por cerveza adulterada, según la Policía. El pasado febrero de 2016 fueron detenidos dos hombres en Sabanalarga quienes tenían una fábrica clandestina. En noviembre de ese mismo año, cinco personas fueron judicializadas por los delitos de corrupción de alimentos y concierto para delinquir por adulterar y comercializar cervezas.

Ambas banda usaban la misma modalidad: llenaban botellas de cerveza usadas con una combinación entre agua, un colorante y detergente para asegurarse que la bebida produzca espuma cuando se agite. Estas cervezas son introducidas en cantidades pequeñas dentro de una caja de 30 unidades.

Bavaria manifiesta que existen personas que continúan con estos hábitos delincuenciales. 'La salud de nuestros consumidores está en juego ante estas prácticas malintencionadas', dice. La empresa hizo un llamado a la comunidad para que denuncie, puesto que está en juego la integridad de todos.

La compró en la tienda

Por su parte, en la controversia por el animal en la botella, Javier Tilano aclaró que 'el producto lo compré en una tienda cercana a mi casa, no fui yo quien destapó, manipuló y volvió a tapar dicho producto'.

Tilano concuerda con la empresa que situaciones como estas son alarmantes y hace una invitación a la multinacional a que revele qué contenía la botella