La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, insistió que según lo establecido en el nuevo Código de Policía y Convivencia, que entró en vigencia el pasado 30 de enero, no existe 'ninguna prohibición' a la venta de bebidas alcohólicas a mayores de edad en las tiendas, minimercados o establecimientos similares.

Héctor Carbonell, director ejecutivo de Fenalco, seccional Atlántico, explicó en reunión con los comerciantes que en varias ciudades del país se ha presentado una 'interpretación errónea' del Código, confundiendo la propiedad privada de los establecimientos con el espacio público.

Carbonell detalló que el nuevo Código es una herramienta jurídica que contribuirá al mejoramiento de la convivencia ciudadana, pero es importante que los barranquilleros y sobre todo el comercio de la ciudad conozca los alcances de estas medidas para evitar interpretaciones erróneas, que puedan entorpecer la buena gestión del sector.

'Estamos haciendo un llamado a los barranquilleros para que tengan en cuenta las normas sobre espacio público contenidas en el Código de Convivencia', expresó Carbonell.

Fenalco reiteró que el código de Policía 'no introduce restricciones nuevas o adicionales frente al consumo de bebidas alcohólicas'. Tampoco introduce ninguna restricción horaria, sino que ratifica la competencia de la policía para hacer cumplir los horarios determinados por el alcalde del municipio respectivo.

Carbonell señaló que es precisamente el Alcalde quien tiene la potestad para restringir los horarios de actividades económicas que afecten el orden y la convivencia pacífica. Aunque aclaró que en casi todas las ciudades del país estos horarios ya están establecidos.

Los comparendos

De acuerdo con un informe de la Policía (desde el 30 de enero al 17 de marzo) han impuesto en Barranquilla y su área metropolitana 4.971 comparendos por infracciones al Código de Policía.

El mayor número de multas las han impuesto en la localidad Norte Centro Histórico (1196); Suroccidente, 1036; Suroriente 922, Metropolitana, 534 y Riomar 342. En Soledad y Malambo 941 multas.

Las faltas más recurrentes al Código de Policía son: consumir sustancias alucinógenas o alcohólicas en vía pública, 1459; realizar necesidades fisiológicas en vía pública, 560; reñir o incitar a confrontaciones violentas, 474; irrespetar a las autoridades, 337 y sonidos o ruidos por reuniones o eventos 139.

De acuerdo al puesto de mando unificado de la Mebar en horas de la madrugada aplicaron 1.115 comparendos, en la mañana 1.341, en la tarde 1.183 y en la noche 1.332.

Fenalco considera que el código recoge normas sobre la actividad económica contenidas en otras normas,

enumera los comportamientos contrarios a la convivencia y establece unos procedimientos y multas por incumplimiento.

'Realmente no introduce cambios si tenemos en cuenta que normas como el no consumo de alcohol en el espacio público, o el deber de los establecimientos de observar la actividad económica para la cual fue creada, son reglas de juego previas', dijo Carbonell.

Según el dirigente gremial, de acuerdo con el Decreto 1686/12 las bebidas que contienen menos de 2,5 grados de alcohol son consideradas alimentos, por lo tanto, los consumos de las bebidas denominadas comercialmente 'sin alcohol' no le son aplicables las restricciones sobre el consumo en espacio público.

Ante un interrogante en el sentido que en la Costa la gente está acostumbrada a consumir ‘frías’ en las tiendas dijo que los comerciantes tienen que empezar a modernizar los negocios.

Aclara además que no se puede consumir en el espacio público y en la Costa, de manera especial en Barranquilla las terrazas de las tiendas forman parte de la idiosincrasia de la ciudad.

'El tendero no puede utilizar el espacio público para vender y consumir licor, no se pueden colocar mesas, ni sillas porque allí es donde está infringiendo la norma y la ley, por eso esta socialización para que los tenderos sepan que pueden hacer'

Rodolfo Sarmiento Gómez, líder de Fenaltiendas, considera que es importante diferenciar entre la venta y el consumo.

'Tenemos que ir pensando en modernizar nuestros negocios y definir si tenemos consumo o tenemos ventas. Todos los tenderemos podemos vender el trago, pero que no lo consuman en el local', indicó que a los vecinos no les va a gustar tener un borracho al lado tomándose una caja de cerveza o una botella de cualquier trago.

Mauricio Murillo, propietario de la tienda el Camping dice que en su negocio vendían en un fin de semana alrededor de 50 cajas de cervezas y en la actualidad venden solo tres.

Murillo expresó su preocupación porque el próximo 23 de marzo se realizará el encuentro futbolero entre los seleccionados de Colombia y Bolivia y es costumbre de la gente ir a ver el partido por televisión, compartir en familia y tomarse unas cervezas y con el código de policía no podrán hacerlo.

'Ojalá el gobierno distrital expida algún decreto tal como sucedió en los Carnavales y de esta manera podamos vender cervezas y mejorar las ventas de las tiendas para los partidos'.