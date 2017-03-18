La Alcaldía Distrital comienza hoy las jornadas para el registro de caninos considerados 'potencialmente peligrosos' en el censo que se aplicará en las cinco localidades de Barranquilla.

La primera jornada, promovida por la Secretaría de Gobierno, con el apoyo de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Secretaría de Salud, se llevará a cabo en la localidad Riomar de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. El punto de encuentro es la carrera 50 con calle 106, barrio Villa Santos.

El secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, explicó que el registro de este tipo de mascotas se realiza en cumplimiento del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.

En el registro se incluirá el nombre del animal, la identificación y lugar de ubicación de su propietario, una descripción que contemple las características fenotípicas que hagan posible su identificación, y el lugar de residencia del animal, con la especificación de si está destinado a convivir con seres humanos o si será destinado a guarda, protección u otra tarea específica.

De igual forma, en el permiso se anotarán las multas o medidas correctivas que tengan lugar, así como los incidentes de ataque en que se involucre el animal. Una vez expedido, será obligatorio renovarlo anualmente, para lo cual se deberán acreditar los requisitos establecidos para la primera vez.

Se consideran caninos potencialmente peligrosos aquellos que han tenido episodios de agresiones a personas o le hayan causado la muerte a otros perros.