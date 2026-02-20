El Distrito de Barranquilla puso en servicio dos nuevas cocinas y comedores escolares, para el disfrute de los estudiantes de instituciones públicas de la ciudad, las cuales tendrán un impacto en cerca de tres mil estudiantes de la ciudad, en las IED Salvador Entregas y Carlos Meisel.

En la IED Salvador Entregas, en el barrio Pumarejo, donde se forman 845 estudiantes en jornada de mañana y tarde, el Distrito construyó una cocina y comedor completamente nuevos, con áreas especializadas para recibo y depósito de alimentos, refrigeración, zona de menaje, cocina caliente, preparación y emplatado, entrega, zonas de lavado, baños/vestier y manejo de residuos.

Con esta infraestructura, la institución incorpora 592 nuevas raciones diarias: 39 desayunos y 553 almuerzos preparados en sitio, ampliando la cobertura y fortaleciendo el bienestar estudiantil.

Por su parte, en la IED Carlos Meisel, ubicada en el barrio Carlos Meisel y que atiende a 2.138 estudiantes en jornadas de mañana, tarde y noche, se ejecutó el cambio de cubierta del comedor y cocina, adecuaciones en muros, redes hidráulicas y eléctricas, mantenimiento de carpintería metálica, reparación de mesones y columnas en concreto.

Gracias a esta intervención, la institución suma 749 nuevas raciones diarias: 384 desayunos y 365 almuerzos preparados en sitio, mejorando significativamente la capacidad operativa del servicio alimentario.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó los espacios en las instituciones. Estos lugares vienen dotados que garantizan la adecuada preparación, manipulación y servicio de los alimentos.

“Cerca de 3.000 estudiantes de la IED Salvador Entregas y la IED Carlos Meisel ya tienen cocina-comedor. En menos de 10 días hemos entregado 4 nuevas cocinas bien dotadas para que nuestros estudiantes reciban comida caliente, preparada en sus propios colegios con mucho amor por las madres de la comunidad. Por la educación de nuestros muchachos, todo”, afirmó Char.

El burgomaestre manifestó que la inversión obedeció más de “$2.000 millones, porque sabemos que una buena alimentación es fundamental para que se concentren más y aprendan mejor”.

La secretaria distrital de Educación, Paola Amar, destacó que estas entregas ratifican el compromiso de la Administración con el bienestar integral de los estudiantes: “Seguimos fortaleciendo la infraestructura educativa y el Programa de Alimentación Escolar como parte de una visión integral de calidad. Estas nuevas cocinas mejoran las condiciones del servicio y tienen un impacto directo en la permanencia, la salud y el rendimiento académico de nuestros estudiantes”.

De igual manera, los rectores de ambas instituciones resaltaron el impacto de las obras en sus comunidades educativas: “Tengo muchas palabras de gratitud con nuestro alcalde Alejandro Char porque estamos observando estos cambios tan importantes, entrega que también son el reflejo de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Gracias, alcalde, por esa dignidad que les da a nuestros chicos. Ahora somos más grandes y más dignos como seres humanos”, expresó el rector Álvaro Guzmán Boom, de la IED Salvador Entregas.