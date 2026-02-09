Tras un mes de espera, en el cual se completaron los trámites legales de rigor, este lunes llegó a Barranquilla la draga Hang Jun 6008, la cual se encargará a tiempo completo hasta el mes de julio del proceso de drago del rio Magdalena, en procura de estabilizar y regresar a 10 metros el calado en el sector.

El equipo venía en recorrido desde la semana anterior desde Puerto Ordaz, en Venezuela y cuenta con una capacidad de 6.500 metros cúbicos y atendrá las necesidades del canal de acceso.

El piloto práctico que maniobró a la nave en su ingreso por Bocas de Ceniza abordó a las 12:50 de la tarde y tras los protocolos de verificación del caso, condujo el barco hasta el sector de los muelles.

Pablo Cuevas, presidente de Asoportuaria, confirmó a EL HERALDO el arribo de maquinaría: “La draga arribó pasadas las 13:00 horas del día de hoy. Ya todo el trámite de visado, permiso de dragado y permiso de permanencia está adelantado. Tenemos pendiente únicamente la parte de aduanas que se hará esta misma tarde y un proceso con sanidad portuaria también que debe quedar resuelto esta tarde”.

Añadió que según el plan de trabajos, “estimamos que mañana, a primera hora, el equipo empiece a dragar y a cumplir el contrato que tenemos para este año hasta julio”.

Señaló además que el primer problema atacar es una barra de sedimentos en el mismo sector de ingreso al canal: “Realmente el problema radica en Bocas de Ceniza. Únicamente una barra que se ha formado que es el que ha tenido un poco la restricción de calado en los últimos días. Estimamos que en dos, máximo tres días, podamos tener normalidad nuevamente con los 10 metros de operativos”.

Según las últimas batimetrías realizadas por las autoridades portuarias, el calado se mantiene con una profundidad de 9.2 metros, lo cual ha permitido el funcionamiento del puerto sin mayores contratiempos, pero que preocupa ante el arribo futuro de embarcaciones con un calado superior, por lo que los planes de acción se tomarán inmediatamente.