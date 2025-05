Momentos de pánico vivieron los habitantes del sector de las calles 45 E y 45 F con carrera 19, en el barrio San José, en la localidad Suroriente de Barranquilla, por cuenta de un vendaval que afectó varias viviendas.

Sobre las 2:30 de la tarde el cielo en Barranquilla no solo dejó caer unas fuertes precipitaciones, sino que además provocó fuertes corrientes de viento que terminaron por formar un remolino, que en poco segundos afectó alrededor de una decena de casas del sector.

Orlando Amador

Erika Díaz, habitante de un apartamento en el segundo piso de una casa en la 45 E, describió el minuto en que los vientos impactaron en su hogar y afectaron varias tejas de eternit y láminas del cielo raso, que cayeron al piso por las fuertes corrientes de viento.

“Mi cuñada estaba en la sala, yo estaba con mi hijo y mi sobrino ahí y sentimos cuando el techo se está levantando. Yo empecé a gritar y a correr, las llaves no nos dejaban abrir, entonces cuando quisimos ver ya se había caído todo el techo y luego empezó a llover, por lo que se terminó de caer el techo. Intentamos bajar pero no podíamos, estábamos en shock, yo lo único que hice fue que me asomé al balcón y gritaba que se me había caído el techo como para que los vecinos me auxiliaran”, explicó.

En la cuadra siguiente, en la 45 F, Frank Diarr Bula iba caminando por el andén cuando lo sacudió el viento, al tiempo que una miscelánea vecina sintió los efectos y todos sus productos terminaron en la calle, él auxilió al pequeño negocio sin saber que la mitad de su casa se había quedado sin techo.

Orlando Amador

“Fue un fuerte vendaval que despegó todo el techo de la casa, las habitaciones, cocina, patio, algunos vecinos también les tumbó los techos. El vendaval duró como un minuto, pero fue muy fuerte porque yo venía caminando y no soportaba el brisón. Me metí en la miscelánea y me doy cuenta que tiene todos los utensilios que ellos venden en mitad de la calle. Y yo recogiéndolo al vecino sin saber lo que me estaba pasando aquí en mi casa”, aseguró.

Orlando Amador

Rápidamente los Bomberos de Barranquilla llegaron al sitio, al igual que funcionarios de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, quienes ya adelantan el censo de los afectados. Es importante señalar que los vecinos solo reportan daños materiales sin que se hayan presentado lesiones en personas.