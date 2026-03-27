Ante la crítica situación que atraviesa el Puente de la Cordialidad, que comunica con Galapa, cuyo deterioro estructural viene generando problemas operativos y sobrecostos logísticos, la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte (CCI) radicó este fin de semana un nuevo derecho de petición ante el Invías para conocer el estado del proyecto de modernización de esta infraestructura vial.

Según el gremio, a pesar de que el proyecto de mejoramiento del corredor vial ya fue adjudicado todavía no comienzan las obras.

“El deterioro progresivo de la infraestructura y la congestión vehicular sigue teniendo un impacto significativo en la movilidad, la productividad y la calidad de vida de miles de usuarios. Actualmente, un trabajador que se desplaza entre Barranquilla y la zona industrial de Galapa puede perder hasta 20 horas mensuales en trancones en un tramo cercano a 3 kilómetros”, declaró.

Puso de presente también que “las afectaciones son reiterativas, ya que existe un reducción del 25% en la eficiencia en la distribución de mercancías, y sobrecostos logísticos en el costo promedio de operación de un vehículo de carga que se encuentra aproximadamente en $75 mil por hora, afectando la competitividad regional, el cumplimiento en las entregas y la sostenibilidad de las cadenas de abastecimiento”.

De esta manera, la CCI informó que sostuvo reuniones con el Invías para solicitar avances en el proyecto de esta carretera.

“Solicitamos información clara y detallada sobre la existencia, estado y proyección de un proyecto orientado a la modernización y ampliación de este puente, ubicado en la conexión entre la Avenida Circunvalar de Barranquilla y el municipio de Galapa”, declaró.

Ante este panorama, Jenny Reyes, directora ejecutiva del Consejo Empresarial y de Organizaciones Atlántico y Magdalena, aclaró que habrá una reunión con el Invías la próxima semana.

“Estamos preocupados porque el proyecto para modernizar el corredor vial del puente de La Cordialidad ya fue adjudicado y dentro del proceso estaba consignado que las obras tenían que avanzar en diciembre, pero en una reunión reciente que tuvimos el Invías nos comentó que apenas estaban revisando los estudios y diseños”, indicó.

Sumado a esto, mencionó: “hubo una suspensión del proyecto por un tema de suministro de materiales para la obra, entonces de inmediato nos alertamos y cuadramos una reunión con el Invías para establecer alternativas y propuestas que den celeridad al proyecto”.

Cabe resaltar que por esta infraestructura vial transitan diariamente cerca de 700 vehículos de carga pesada provenientes de la zona industrial y sectores aledaños, mientras que

en su área de influencia se generan aproximadamente 8.732 empleos formales, cuya dinámica depende directamente de la funcionalidad del puente.