En una reunión de trabajo entre el viceministro General del Interior, Jaime Berdugo Pérez, y la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, se definieron acciones clave para fortalecer la seguridad en el municipio y su área metropolitana.

Durante el encuentro, las autoridades confirmaron avances en dos proyectos prioritarios: la creación de la Policía Metropolitana de Soledad–Malambo y la puesta en marcha de un moderno sistema de videovigilancia inteligente.

El viceministro Berdugo resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y la administración municipal, señalando que esta articulación permitirá generar mejores condiciones de seguridad para los ciudadanos.

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Asimismo, explicó que el proceso para la creación de la nueva Policía Metropolitana continúa avanzando en los trámites necesarios y podría convertirse en una realidad en los próximos meses.

Esta nueva unidad permitirá atender de manera más focalizada las necesidades de seguridad de Soledad y Malambo, separándose de la actual Policía Metropolitana de Barranquilla para lograr una respuesta más eficiente frente a los problemas de orden público.

En materia tecnológica, también se estableció la ruta para estructurar un proyecto de videovigilancia que incluirá cámaras con analítica avanzada, inteligencia artificial y reconocimiento facial. Según explicó el viceministro, este sistema permitirá fortalecer las capacidades de prevención y reacción de la Policía Nacional frente al delito.

Otro de los anuncios importantes fue que el municipio ya superó algunos obstáculos administrativos que le impedían acceder a recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), lo que facilitará la financiación del proyecto en el corto plazo.

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Por su parte, la alcaldesa Alcira Sandoval destacó el respaldo del Gobierno Nacional y aseguró que estas iniciativas responden a una necesidad urgente del municipio.

“Soledad actualmente no cuenta con cámaras de vigilancia, y este proyecto representa un avance muy importante para mejorar la seguridad”, afirmó la mandataria, quien además expresó que la nueva Metropolitana ayudará a reducir delitos como los homicidios y las extorsiones, problemáticas que más afectan a la comunidad.

La alcaldesa también explicó que el proyecto se encuentra en etapa de revisión institucional y deberá cumplir los respectivos trámites jurídicos antes de su formalización.

Según indicó, la implementación comenzará en la estación de Policía del barrio Los Almendros y posteriormente se extenderá de manera progresiva a otros sectores estratégicos del municipio.

Finalmente, el viceministro reiteró que mejorar la seguridad requiere el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, las autoridades locales y la ciudadanía, destacando que solo mediante esta cooperación se podrán mejorar tanto las condiciones reales como la percepción de seguridad.