Tras la presentación de este viernes para el plan de acción para el desplazamiento de los ciudadanos durante Semana Santa, las autoridades de Colombia predijeron que más de 15 millones de viajeros se desplazarán por el territorio nacional.

En el modo terrestre, “se proyecta la movilización de más de 10 millones de personas por carretera, más de 4 millones de pasajeros desde terminales, con el despacho de 336 mil vehículos intermunicipales”.

Lea más: Gobierno nacional y Alcaldía de Soledad avanzan en estrategias para mejorar la seguridad del municipio

Por vía aérea, se estima el desplazamiento “de más de 1,8 millones de viajeros, con un promedio superior a 170 mil pasajeros diarios en los aeropuertos del país”.

En este contexto, “las carreteras registrarán picos de hasta 190 mil vehículos diarios, con jornadas que superarán los 192 mil vehículos en un solo día, reflejando la alta presión sobre la red vial”.

Además, estarán en operación 41 corredores concesionados (7.499 km), con más de 6.450 personas en vía, 700 equipos de emergencia y un sistema de monitoreo en tiempo real con tecnología instalada en todo el país.

“Hoy el país enfrenta una movilización sin precedentes, con más de 15 millones de viajeros, y el Gobierno está respondiendo con hechos: presencia en el territorio, control en las vías y coordinación institucional. Pero este esfuerzo solo funciona si hay corresponsabilidad”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

“No podemos permitir que la imprudencia siga cobrando vidas en las carreteras. La seguridad vial es un compromiso de todos y esta Semana Santa la prioridad es clara: proteger la vida de los colombianos”, añadió la funcionaria.

En cuanto el tema lluvias, la temporada de vacaciones iniciará con una red vial exigida por las lluvias: “Hoy el país registra 5 cierres totales y 22 cierres parciales en al menos 10 departamentos, con afectaciones principalmente en Nariño, Antioquia y Santander”.

“Las emergencias se deben a deslizamientos, caída de rocas, pérdida de banca y daños en puentes, lo que ha obligado a cierres totales y pasos restringidos para proteger la vida de los usuarios”, señaló la jefe de la cartera del Ministerio de Transporte.

Lea más: Gremios solicitan avances sobre proyecto de modernización en puente de La Cordialidad

En Semana Santa de 2025, 246 personas murieron en siniestros viales en Colombia, una cifra que el Gobierno busca reducir con controles, pedagogía y corresponsabilidad ciudadana.

Para tal fin, la recomendaciones son: Planear los viajes con anticipación, revisar el estado del vehículo, consultar el estado de las vías, respetar las normas de tránsito, no conducir bajo efectos del alcohol y atender las indicaciones de las autoridades.