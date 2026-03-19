El optimismo por la ciudad reina en los barranquilleros, pero persisten retos en seguridad, movilidad, salud y educación, así lo reveló la más reciente encuesta de percepción ciudadana del 2025 realizada por Barranquilla Cómo Vamos.

Este programa tiene 18 años “midiéndole el pulso” a los barranquilleros sobre que lo piensan de su ciudad. Barranquilla Cómo Vamos ejecutó una radiografía para consultarle a los ciudadanos sobre distintos frentes de la calidad de vida: salud, educación, cultura, movilidad, imagen del alcalde, imagen del Concejo, entre otros aspectos.

Los resultados de esta encuesta se dieron a conocer en la mañana de este jueves en la Universidad del Norte, en donde la directora del programa, Lucía Avendaño, indicó que se concluyó que, en general, los habitantes consideran que Barranquilla va por buen camino.

Entre 2024 y 2025, ha aumentado el número de personas que creen que las cosas van por buen camino, con un incremento de al menos 10 puntos porcentuales, mientras que ha disminuido el porcentaje de quienes piensan que van por mal camino en 11 puntos. Además, el orgullo de ciudad también ha crecido, pasando del 80% en 2024 al 87.4% en 2025.

“Esta es una encuesta muy robusta estadísticamente: son más de 1.200 encuestas, puerta a puerta, casa a casa, de manera presencial, con una duración aproximada de 30 minutos. Es un instrumento poderosísimo con el que cuenta la ciudad, que permite tomar más y mejores decisiones informadas en todos los estamentos sociales: la academia, los gobiernos, las empresas”, explicó.

Pese a que, con base a los resultados, se dictaminó que el barranquillero está orgulloso de su ciudad, persisten opiniones no tan motivadoras que reflejan los retos que se enfrentan en el Distrito.

En materia de seguridad, Barranquilla Cómo Vamos encontró que solo 5 de cada 10 barranquilleros se sienten seguros en su barrio. Para esta encuesta, incluyeron por primera vez el delito de extorsión dentro de la lista, este ítem obtuvo el 41,8 % de las respuestas como uno de los principales problemas en los barrios, junto con los atracos con un 66,15%.

Con respecto al empleo, cuando se preguntó si en Barranquilla es fácil conseguir trabajo o emprender una actividad económica independiente, la percepción no es alentadora.

La percepción sobre la facilidad de encontrar trabajo y emprender ha disminuido entre 2024 y 2025. Mientras en 2024, el 40% creía que era fácil encontrar trabajo, en 2025 esa cifra cayó al 27.3%.

Asimismo, la opinión sobre emprender pasó del 55% de facilidad en 2024 al 42% en 2025, marcando un descenso de 13 puntos porcentuales.

Asimismo, es necesario fortalecer el empleo formal, ya que 5 de cada 10 ocupados son informales en la ciudad.

“Es clave reforzar la relación entre seguridad y empleo, especialmente frente a la extorsión, que afecta principalmente a pequeños empresarios. Recordemos que 9 de cada 10 empresas en Barranquilla son micro o pequeñas”, aseveró la directora del programa a EL HERALDO.

En materia de movilidad, de 2024 a 2025, la mayoría de los ciudadanos indicaron que se demora lo mismo en sus trayectos habituales. El 65 % (casi 66 %) de los ciudadanos afirma que tarda lo mismo que el año anterior. En contraste, quienes dicen demorarse más bajaron del 26,7 % al 24 %, y solo el 10 % percibe una mejora en sus tiempos de viaje.

En cuanto a los medios de transporte, cerca de la mitad de los barranquilleros se moviliza en buses urbanos o intermunicipales, seguidos por carro particular y aplicaciones de transporte.

En educación, disminuyó la satisfacción en todos los ítems evaluados: desempeño de los profesores, infraestructura tecnológica, académica y física, así como el material de apoyo. El aspecto con mayor insatisfacción es el manejo del acoso escolar, pues solo el 34 % de los barranquilleros está satisfecho con este tema. En cuanto al programa de alimentación escolar (PAE), cayó del 81,% al 54%.

Finalmente, a nivel de salud, se encontró que este 2025 disminuyó la satisfacción con el servicio de salud recibido y aumentó el número de personas que dicen no recibo atención.

Según los estudios, la satisfacción de los barranquilleros con los servicios de salud disminuyó del 61% en 2024 al 55% en 2025. Este descenso podría estar relacionado con el incremento de quejas a nivel nacional: las PQRS en salud pasaron de cerca de 946 mil a más de 1 millón entre finales de 2024 e inicios de 2025, cerrando el año con unos 2 millones, de las cuales el 30% corresponden a casos urgentes o de riesgo vital.

Otros desafíos

Por otra parte, se encontró que el alcalde, Alejandro Char, obtuvo una imagen favorable del 82 %, por encima de otros mandatarios como Dumek Turbay, en Cartagena, Ernesto Orozco, en Valledupar o Federico Gutiérrez, en Medellín.

Sin embargo, cuando se preguntó por la confianza en la Alcaldía como institución, esta disminuye.

En esta misma línea, hay un dato clave: se conoció que Barranquilla es una ciudad que está envejeciendo. La edad promedio hoy es de 35 años, siendo predominante una población de adultos jóvenes con dinámicas distintas.

“Esto implica que la ciudad debe proyectarse hacia las necesidades de esa población. (…) La encuesta presenta avances, pero también retos importantes que la ciudad debe seguir enfrentando”, culminó Avendaño.

Balance en la ciudad

Los resultados indican que 7 de cada 10 barranquilleros dedica, por lo menos, 1 hora de su día a cuidado no remunerado.

Indicaron que este tema, con el paso acelerado de los años, irá tomando más relevancia: Según Medicina Legal, en 2021 se registraron 75 casos de violencia al adulto mayor.

También se conoció que la percepción de pobreza en Barranquilla ha disminuido al 15%, comparado con el 25% del 2024. Además, el 86% de los habitantes accedieron a tres comidas diarias, mejorando respecto al 74% del 2024.