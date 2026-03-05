Bajo una crianza estricta y una educación basada en los valores del movimiento salesiano, el candidato a la Cámara de Representantes de Colombia, Felipe Zapata, aprendió que la labor de servir a las personas no es un acto negociable, sino más bien, una misión que tiene todo ser humano.

De esta forma, el médico especializado en cirugía plástica, que se postula con el aval del partido Centro Democrático, ha emprendido el desafío de lanzarse a la política en busca de reformar tres ejes claves: educación, salud y proyectos de juventud.

“Yo soy médico pero también he sido educador y me duele ver cómo las oportunidades que se le da a nuestros jóvenes son sectarias y limitantes, por eso criticó la ley de gratuidad actual, y que no solo ciertas poblaciones por sus características tengan acceso o por su ubicación. Es tratar de que sea una universalidad en cada institución de educación superior. Entonces o la reformamos o se tiene que eliminar”, comentó.

A renglón seguido, criticó las pocas oportunidades que se generan para los profesionales de la salud y propuso un mayor remuneración para el personal de esta área.

“Estamos afrontando una pérdida del talento humano por la poco que se valora el trabajo de nuestros médicos, y esa es la razón por la que muchos prefieren salir del país en busca de oportunidades. Las plazas en el Caribe por ejemplo son una o dos para los especialistas en los hospitales en cada área”, comentó.

Puso de presente también que: “hay que hacer una actualización de las tarifas para los médicos a nivel nacional, porque el viejo régimen está obsoleto y no se cambia desde 2001”.

Entre otras de sus propuestas claves para llevar a la cámara baja del país se encuentra una reforma al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“Es urgente cambiar el PAE, no es posible que se gasten cerca de $24 billones y que los niños en ciertos sectores del Atlántico y otros departamentos del país no estén comiendo alimentos con los nutrientes necesarios. Es decir, tenemos que ser exhaustivos porque no es solo dar comida, sino unos alimentos que de verdad necesitan los más pequeños”, dijo.

Por otro lado, Zapata propuso traer de vuelta los Juegos Nacionales Universitarios para fortalecer el deporte como motor de desarrollo del país y las ayudas a los programas de adulto mayor.