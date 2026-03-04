La Gobernación del Atlántico socializa ante la comunidad el inicio de las obras de la nueva plaza principal de Juan de Acosta, un proyecto que busca renovar el corazón urbano del municipio.

La intervención contará con una inversión cercana a los $12.000 millones, incluyendo la interventoría, y abarcará 5.139 metros cuadrados. Según lo informado durante el encuentro comunitario, los trabajos de demolición iniciarán formalmente el 16 de marzo y el plazo de ejecución será de 10 meses.

De acuerdo con la administración departamental, el proyecto contempla la rehabilitación integral del espacio público y una mejora en la logística para la realización de eventos masivos, entre ellos el Festival Vallenato del Cóndor Legendario, una de las actividades culturales representativas del municipio.

Detalles del proyecto

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó el alcance social de la intervención. “Las plazas son el corazón de nuestros pueblos. Aquí no solo estamos construyendo una obra, estamos recuperando el lugar de identidad y memoria de los costeros”, afirmó durante la socialización.

El nuevo complejo incluirá una plaza central y una plazoleta complementaria con sobretarima para eventos, senderos peatonales inclusivos, paradero con pérgolas, jardines de lluvia e intervención de las vías perimetrales en concreto estampado. Asimismo, se instalará un banco de ductos para subterranizar redes eléctricas y de datos, con el fin de mejorar la estética urbana.

El secretario General, Pedro Lemus, pidió comprensión a la comunidad frente a las incomodidades temporales propias de la ejecución de la obra y aseguró que el equipo técnico trabajará para cumplir los cronogramas establecidos. A su turno, Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques, señaló que el diseño fue concertado con los habitantes para que responda a sus expectativas.

Para gestores culturales del municipio, como Iván Charris, la renovación del espacio tiene un significado especial. “La plaza es donde se teje la historia de nuestro pueblo; es fundamental que represente nuestras raíces”, expresó.

Con esta intervención, la administración departamental avanza en la renovación de espacios públicos en los municipios del Atlántico, con el propósito de fortalecer el desarrollo local y el uso comunitario de las plazas tradicionales.

