Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y conocer las necesidades en la prestación del servicio de salud del magisterio, el Ministerio de Educación, a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), establecerá un seguimiento a la estabilización del modelo en una serie de comisiones nacionales que arrancarán desde este marzo en la ciudad de Barranquilla.

Durante estos espacios están convocadas entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Salud para escuchar las voces de los veedores, usuarios y actores territoriales de todo el departamento del Atlántico.

De esta manera, el Consejo Directivo del Fomag hará seguimiento a la la implementación administrativa y operativa del modelo de atención en salud y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el magisterio.

Posteriormente, las Comisiones de Salud se llevarán a cabo en otros territorios como San José del Guaviare (Guaviare), Inírida (Guainía) y Pasto (Nariño).

Igualmente, para el mes de abril, los mismos se realizarán en Santa Marta (Magdalena), Mitú (Vaupés), Popayán (Cauca), Arauca (Arauca) y Neiva (Huila).

Mientras que en otras jornadas que ya se han desarrollado en el departamento de La Guajira, en Riohacha, los compromisos se centraron en mejorar la oportunidad en la entrega de medicamentos y en fortalecer la planeación contractual.

Además, se acordó completar las entregas pendientes y garantizar que el suministro se realice dentro de los tiempos establecidos; en caso contrario, se implementarán mecanismos alternativos de entrega que eviten afectaciones a los usuarios

Paralelamente, hubo una socialización del cronograma y la planeación de contratación para los prestadores de primer nivel y nivel complementario, con el fin de brindar mayor claridad y estabilidad en la red de servicios.