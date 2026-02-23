El país continúa su participación en la expedición científica en la Antártida de la mano con naciones como Chile y Ecuador. Esta investigación se realiza a bordo del Buque de Investigación Científica ARC “Simón Bolívar” de la Dirección General Marítima (Dimar).

Le puede interesar: ‘De la Mano con la Primera’: más de 4.000 personas cuentan con habilidades para emprender en Barranquilla

Con respecto a Chile, se ha logrado el apoyo logístico helicoportado prestado por Colombia, para el desarrollo de labores de mantenimiento a las cuatro estaciones de: Isla Alcock, Isla D’Hainaut, Gabriel González Videla y Punta Py (en las cercanías de la Base Yelcho), lo que permitirá asegurar la continuidad de la recolección de datos fundamentales para la proyección de riesgos ambientales.

Esta contribución se desarrolla en el marco del proyecto “Red Latitudinal de Estaciones Multiparamétricas”, liderado por el Instituto Antártico Chileno - INACH, que permite monitorear el cambio climático en una zona de equilibrio ecológico frágil.

Esta red, actualmente cuenta con 17 estaciones operativas, proyecta alcanzar 21 puntos de monitoreo, cubre cerca de 2.200 kilómetros y permite medir en tiempo real variables como temperatura del aire, agua y suelo, velocidad del viento, radiación solar, presión atmosférica y actividad sísmica, fortaleciendo la capacidad predictiva frente a los efectos del cambio climático, consolidándose como la red de sensores permanentes más austral instalada por el Chile hasta la fecha.

En cuanto a Ecuador, la nación se vinculó en el proyecto de investigación coordinada “Determinación de la contribución de la presión atmosférica a las variaciones del nivel del mar en la Antártica”, en donde los investigadores de la Dirección General Marítima participaron en actividades desarrolladas en la Base Pedro Vicente Maldonado por 30 días.

Allí, junto con el equipo de Ecuador, se llevó a cabo la instalación de una estación meteorológica destinada a la recolección de datos de velocidad del viento, dirección del viento, presión atmosférica, humedad relativa, temperatura ambiental, radiación solar y presión hidrostática, para su posterior análisis en la fase V del proyecto.

Además: Polvo del Sahara le restaría fuerza al nuevo frente frío que se avecina al país

Asimismo, contribuyendo al proyecto del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada de Ecuador - INOCAR, “Distribución de mapas de agua: un camino Subantártico - Subtrópico – Ecuatorial”, investigadores a bordo del ARC “Simón Bolívar” caracterizan las condiciones de físico oceanográficas y la presencia de microplásticos en el Pacífico Sudoriental y el sector noroccidental de la Península Antártica.