Durante los próximos días, Colombia sería receptor de dos sistemas meteorológicos que alterarían la atmósfera en varios sectores del país, especialmente en la región Caribe, Insular, Pacífica y Andina.

En la tarde del pasado domingo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó un aumento en las precipitaciones, intensidad de vientos y altura del oleaje entre el 22 y 26 de febrero por el paso de un nuevo frente frío. Por otro lado, también se espera la llegada del polvo del Sahara esta semana.

No obstante, el nuevo frente frío no sería tan fuerte como el que impactó a principios de este mes, gracias a las masas de polvo sahariano. De acuerdo con la meteoróloga Leidy Rodríguez, la interacción de esta masa seca debilitaría las condiciones húmedas y frías que suele generar dicho fenómeno climático.

“Las lluvias que se asocien a este sistema podrían ser de menor intensidad y persistencia que las reportadas a inicio de mes”, expresó la especialista en el clima.

Rodríguez indicó que esta masa ya se aproxima y proyectan que su máxima incidencia está prevista para este martes 24 y miércoles 25 de febrero. Asimismo, alertó que, a pesar de que le podría restar fuerzas a este nuevo frente frío, sus condiciones podrían deteriorar la calidad del aire en algunas zonas puntuales.

“La península de La Guajira, por su posición geográfica, podría ocasionalmente ver afectada su calidad del aire, porque llegan unos contaminantes conocidos como PM2.5, que son partículas muy pequeñas que podrían ser inhaladas fácilmente”, señaló.

Detalló que en los próximos días el ambiente tendería a tornarse un poco rojizo o grisáceo, ya que esta masa cálida en suspensión carga partículas muy diminutas que se pueden notar en las superficies como un polvillo muy fino y delicado.

“El polvo del Sahara tiene varias connotaciones, tanto positivas como negativas. Positivas, porque trae nutrientes no solo a los océanos, sino también a la parte continental. Pero, en términos de calidad del aire, sí la deteriora por esas pequeñas partículas en suspensión. Especialmente, las personas con enfermedades respiratorias son las que suelen verse más afectadas”, agregó.

De esta manera, recomendó a las personas con patologías respiratorias evitar las actividades al aire libre, usar tapabocas y estar atentos a las alertas vigentes que emitan los entes oficiales.

Impactos del frente frío

Pese al arribo de estas masas secas, en el país no se descarta el pronóstico de lluvias. Según el Ideam, se prevé un aumento de precipitaciones con especial atención en el Golfo de Urabá y los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Estas condiciones podrían incrementar la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente.

Por su parte, la Dirección General Marítima (Dimar) prevé vientos de dirección norte – noreste entre 30 y 50 (km/h) y alturas de ola entre 2.3 y 3.2 m en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, así como oleaje entre 2.0 y 3.0 m en sectores de la zona centro del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena, alteraciones que serían significativas.

El llamado de la UNGRD

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres emitió recomendaciones a las regiones. Con respecto al Caribe colombiano, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas Cayos del Norte sugirieron vigilar zonas costeras críticas; asegurar techos e infraestructura liviana; alejarse de la costa; asegurar las embarcaciones; revisar las redes eléctricas, y acatar las recomendaciones oficiales.

En esta misma línea, también hicieron un llamado a monitorear el comportamiento de los ríos y laderas; limpiar los drenajes; prepararse en caso de evacuaciones; evitar transitar por zonas inundadas; consumir agua potable y evacuar a tiempo. Así como aplicar cierres preventivos, reforzar vigilancia en salud e informar a visitantes.

Con respecto a la región Pacífica, recomendaron evitar zonas de riesgo y reportar grietas o desprendimientos; vigilar corredores viales y cuencas; no transitar vías rurales durante lluvias intensas; reportar deslizamientos; preparar kit de emergencia, y trasladar animales a zonas seguras.