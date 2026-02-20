Desde Barranquilla, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró en la tarde de este viernes que no habrá ninguna clase de prebenda para las estructuras delincuenciales ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, que en medio de los diálogos exploratorios de paz habrían liderado una escalada en actos criminales durante las últimas semanas.

Las palabras del ministro se dieron tras el consejo de seguridad que se llevó a cabo en la base militar de Cacom 3 en Malambo y en el cual también participaron el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, así como los alcaldes de varios municipios del área metropolitana.

Sánchez señaló a EL HERALDO que “con estos grupos criminales en ningún momento ordena que haya omisión por parte de la Fuerza Pública para cumplir su misión constitucional. No es una patente de corso para el delito, para la extorsión, para el secuestro, para el crimen, el hecho de que se decide adelantar un diálogo”.

En ese sentido, aclaró que “eso significa que ahí no se afecta para nada la misión constitucional que tiene la Fuerza Pública y la orden es adelantar la ofensiva que sea necesaria, las acciones que sean necesarias para proteger a la población y, en este caso de las elecciones, tenemos dispuesto un despliegue de más de 246 mil hombres y mujeres; incluso aumentamos ese pie de fuerza ordenando que se incrementara durante unos meses más el servicio militar obligatorio”.

Apuntó que esa estrategia “nos permitió tener 22 mil militares más y 4 mil policías más. Pero la clave de todo esto siempre será la inteligencia, la denuncia y por ello motivamos a que aquellas personas que conozcan de algún delito lo informen previamente”.

Época electoral

Una de las preocupaciones del Ejecutivo es poder blindar la participación de los ciudadanos y que las actividades criminales de dichos actores delincuenciales no interfieran en las elecciones del próximo 8 de marzo.

“Respecto a la influencia que puedan tener estos grupos criminales, no lo vamos a tolerar; estos criminales no son los que mandan en la democracia. Quien manda en la democracia es el mismo Estado colombiano, son las instituciones legítimamente constituidas y no toleraremos ni mucho menos permitiremos que lleguen a influir en las elecciones”, anotó.

Sin embargo, Sánchez también manifestó que “a veces nos enfocamos en que el riesgo es netamente violento; hay otro tipo de riesgo y es el riesgo con los delitos electorales, y allí hemos lanzado una estrategia de una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar efectivamente a las personas que estén cometiendo delitos electorales”.

Detalló que dichos delitos “que tienen que ver con el fraude, la compra de votos y algo que nos preocupa, en temas de violencia, es la desinformación; es una invitación que también hacemos a todos los candidatos y a los 41 millones de colombianos que van a intervenir o que van a participar en estas elecciones el próximo 8 de marzo, que sean responsables con el lenguaje y que no vuelvan volátil un espacio virtual para que se traslade en una violencia física”.

Escalada de crímenes

Varias localidades de Barranquilla, por no decir que todas, así como los municipios del área metropolitana, han sumado casos de homicidio en lo que va de este año. Unas zonas más que otras. Las horas de paz son escasas a causa de los ataques a bala. Ni qué decir de poblaciones del departamento del Atlántico, fuera de la jurisdicción en mención, que antes eran remansos de paz y hoy sus habitantes se han visto abocados a cambiar sus costumbres por temor al sicariato.

Un recuento realizado por EL HERALDO indica que los hechos de sangre se han incrementado en el último mes, específicamente entre el 20 de enero y este 20 de febrero, con seguidillas de homicidios bajo la modalidad de sicariato, ejecutados en cuestión de horas, o con la ejecución de casos tan atroces como el mutilamiento de un joven en el municipio de Soledad.

En su momento, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo Sánchez, reconoció un incremento de asesinatos en las poblaciones bajo vigilancia de la Mebar, específicamente en enero, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El alto oficial mencionó una disminución de homicidios en Barranquilla, pero en el caso de Soledad, de Galapa, de Malambo y Puerto Colombia, alertó de un incremento en los casos, frente a cifras de 2025. “En Soledad fueron cuatro casos más, en comparación con el año pasado; en Galapa, tres casos más; en Malambo, cuatro casos más y en Puerto Colombia, tres casos más”, indicó.

De manera global, Barranquilla y su área metropolitana cerraron el mes de enero con 96 casos de homicidio, casi todos en su mayoría bajo el contexto del sicariato.

Y el general asoció la mayoría de estos hechos a las disputas entre estructuras criminales por el control de las rentas ilícitas, a los casos de extorsión y los conflictos entre cobradiarios.

Sin embargo, académicos expertos en temas de seguridad, en diálogo con este medio, atribuyeron el recrudecimiento luego del fin de la supuesta tregua entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’.

Como se sabe, en octubre del año anterior, en un evento televisado, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino Rodríguez, cabecillas históricos de ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, firmaron un documento en el que se comprometían a hacer la paz en este territorio para el cierre del año. Pasaron de ser criminales a ‘actores políticos’ e incluso pidieron al Gobierno nacional traslados de centros carcelarios para ellos y parte de sus cómplices. Al final, eso no se dio y el plan de paz en este territorio parecería estar en el aire. Al menos en este periodo electoral.