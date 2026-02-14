¡Llegó el día! es Sábado de Carnaval y todos los amantes de la fiesta se alistan desde temprano para salir a disfrutar con todos los hierros del primer desfile en la Vía 40, ese que le da rienda suelta a la fiesta cultural más grande de Colombia.

Hoy el Cumbiódromo de la Vía 40 volverá a recibir a miles de espectadores en el desfile más esperado del Carnaval de Barranquilla: la Batalla de Flores, que se vivirá bajo el concepto Río de Emociones en homenaje al colorido del Carnaval como un gran río vivo donde confluyen la belleza, la majestuosidad, la tradición, el frenesí y la alegría barranquillera.

Esta propuesta que nació en 1903 como una iniciativa para celebrar el fin de la Guerra de los Mil Días y devolverle a la ciudad un espacio de alegría colectiva, en esta ocasión celebra el aniversario de los 35 años del Cumbiódromo de la Vía 40.

Este imponente desfile volverá a latir con toda la fuerza de sus 10 bloques temáticos que incluirá la participación de 73 grupos folclóricos, 180 disfraces individuales y colectivos, 18 carrozas y 59 tráilers musicales que rinden tributo a las expresiones más emblemáticas de la fiesta que suman cerca de 14.000 danzantes.

Además de la participación de la Banda de Baranoa, las Casas Distritales de Cultura y un homenaje a los Cabildos de Cartagena y su aporte al Carnaval de Barranquilla.

Con inicio a las 10:30 de la mañana, leáse bien a las 10:30 de la mañana en punto, y una puesta en escena que promete una fiesta inolvidable, la Batalla de Flores 2026 demuestra este año que así como el río recoge historias y memorias a lo largo de su recorrido, el Carnaval reúne una fiesta que se goza de principio a fin.

La reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, desfilará a bordo de su carroza ‘Regina Imperatrix’, desde donde liderará este río de tradición y cultura en un desfile que exaltará la fuerza ancestral, los ritmos de flautas y tambores, la fantasía, el color y reafirmando este primer gran evento del Cumbiódromo como una experiencia sensorial y emocional única en Colombia.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA 180 disfraces individuales y colectivos, se suman al desfile que da inicio a cuatro días de jolgorio.

Mejor visibilización

Una de las grandes apuestas para una mejor visibilización de este gran evento se revisaron obstáculos como cables, reubicación de tapas de manholes o registros que representen un riesgo para los danzantes durante el recorrido, además de una mejora en los andenes.

De esta forma se reubicaron los cables que restringían la altura de las carrozas, resultado de un trabajo articulado con las autoridades distritales y las empresas de servicios públicos. Esta adecuación no solo mejora la estética del recorrido y la seguridad, sino que permite ampliar el tamaño de las carrozas hasta 7.5 metros.

39 orquestas

En la Batalla de Flores 2026, la música tendrá un lugar de gran importancia con alrededor de 39 orquestas y artistas en vivo como: Hamilton, Freiman Vallec, Sensación Orquesta, Martina La Peligrosa, Diego Daza, Twister El Rey, Elder Dayán, La Factoría, DJ, Carlos Vives, Lil Silvio y El Vega, José Navas Tropical, Cumbia Caribe, Altafulla, DJ Juan Manuel Restrepo, Zaider, Los del Swing, Bazurto, Criss y Ronny, Mr. Black, Martín Elías Junior, Dekko, Elianis Garrido, Garabato, Kevin Flores, Nathalia París, Checo Acosta, Dragón y Caballero y el talento de RCN TV, Viña Machado, Diana Wiswell, Iván López, George Slebi, Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Caterine Ibargüen y Rossy Lemos, quienes llenarán de música, energía y espectáculo el desfile más colosal del Carnaval de Barranquilla.

“Con la Batalla de Flores damos inicio a cuatro días de la fiesta más grande Colombia hasta el 17 de febrero, una época en la que barranquilleros y turistas se acercan a las emociones del Caribe y a la belleza de nuestro Carnaval, una de las industrias creativas y culturales más grandes del país”, expresó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

Los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, brillarán exaltando el poder cultural del semillero de la tradición, mientras que el Rey Momo, Adolfo Maury, director de la Danza más antigua del Carnaval con 150 años, el Congo Grande de Barranquilla, desfilará escoltado por su danza, una de las grandes homenajeadas en el Carnaval 2026.

Crece en logística

La Batalla de Flores contará con un robusto y articulado despliegue logístico que garantizará el orden, la seguridad y el bienestar de los asistentes durante el desfile más emblemático de la fiesta.

Para esta jornada se dispondrá de 650 operadores logísticos encargados de la organización, acomodación y control de aforos, así como cerca de 450operadores de seguridad para el control de ingresos y la vigilancia interna y externa del evento. El dispositivo incluye además el acompañamiento de organismos de socorro, con 350 socorristas, la presencia de 30 bomberos con cuatro máquinas de bomberos, ambulancias y equipos de atención prehospitalaria, junto a una amplia infraestructura de contención conformada por vallas, malla eslabonada y muros de seguridad, que permitirán una circulación ordenada y una experiencia segura para el público que vivirá esta gran fiesta de tradición y color.

La Batalla de Flores será transmitida por el canal regional Telecaribe y estará en las pantallas de Telecaribe Premium desde las 10:30 a.m. y en pantalla principal desde las 11:30 a.m.

Este imponente desfile promete ser un Río colosal que muestra nuevamente la belleza y magnitud de una fiesta que late en corazón de los colombianos y abre sus puertas a los visitantes y barranquilleros para que disfruten de principio a fin los 4 kilómetros de recorrido que finalizarán en el Puente La María.

Habilitan rutas alternas por cierres debido a desfiles en Vía 40

Con motivo de los desfiles del Carnaval de Barranquilla, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial autorizó cierres viales en la Vía 40 y sectores aledaños durante el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero. Las restricciones se aplicarán en la Vía 40, en el tramo comprendido entre las calles 98 y 45 (Murillo), como parte del operativo logístico para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de los eventos.

Para la Batalla de Flores, programada para el sábado 14 de febrero, el cierre comenzará a las 11:00 p. m. del viernes 13 y se extenderá hasta las 10:00 p. m. del sábado. En el caso de la Gran Parada de Tradición, el domingo 15 de febrero, la restricción irá desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Ese mismo horario se aplicará el lunes 16 de febrero con ocasión de la Gran Parada de Comparsas.

Como rutas alternas, los conductores que transiten en sentido sur–norte, desde la carrera 46 hacia la Vía 40 por las calles 64, 68, 72, 74, 75 y 79, deberán girar a la izquierda en la carrera 60, continuar hasta empalmar con la carrera 64 y seguir hacia el norte de la ciudad. De igual forma, quienes circulen por las carreras 66, 65 y 64 desde la calle 79 podrán empalmar con la diagonal de la carrera 65 para dirigirse al norte.

En sentido oeste–este, los vehículos que se movilicen por la carrera 59B desde la calle 86 hacia el Centro deberán continuar por esta vía y empalmar con las carreras 57, 58 y 59 para seguir su recorrido. Por su parte, quienes transiten en sentido este–oeste, desde la calle Murillo hacia Riomar, tendrán como alternativas las carreras 53 y 54.