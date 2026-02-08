Durante una visita al municipio de Puerto Colombia este fin de semana, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, realizó una inspección a las obras de recuperación de la Casa Laskar, que será el nuevo epicentro cultural y turístico de este sector del departamento.

El mandatario explicó que esta infraestructura hace parte de un paquete estratégico de obras que inició con la recuperación del muelle, la Plaza de los Inmigrantes y el Muelle 1888, y que hoy se complementa con el Mercado Sazón y nuevos proyectos para el fortalecimiento del centro histórico.

“Esta casa va a funcionar como una gran casa cultural, en comunicación directa con el Mercado Sazón, para que exista una dinámica permanente entre ambos espacios y se consolide una oferta cultural y turística integrada”, afirmó Verano.

Puso de presente que: “todo este sector tendrá una afluencia de público aún más alta que en la actualidad por las actividades culturales y turísticas que se desarrollarán, por eso la planeación ha sido integral”.

En ese sentido, Verano fue enfático en que “la intervención de la Casa Laskar —de $2.500 millones—se concibe como un rescate integral de la arquitectura de época, que incluye la recuperación de pisos tipo Pompeya y elementos originales, con el propósito de preservar la memoria histórica del municipio”.

Mientras tanto, el gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, Jorge Ávila, explicó que la obra presenta un avance del 85 %.

“La meta es articular con la Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento y con todas las manifestaciones artísticas que caracterizan a Puerto Colombia. Este proyecto ha tenido un seguimiento permanente desde la Secretaría General y estamos en su recta final”, señaló.

Aseguró que la intervención ha priorizado el rescate arquitectónico y patrimonial del inmueble, conservando elementos originales como la fachada, los pisos de mosaico artesanal, los arcos y listones propios de la arquitectura republicana.

“Volver a tener estos pisos y estos detalles es rescatar la memoria, el origen y la tradición arquitectónica de un Puerto Colombia que fue motor de desarrollo económico y cultural en su época”, destacó Ávila.

Por su parte, la arquitecta Jenny Paola Pérez, del equipo técnico de la Secretaría General del Departamento, subrayó que: “la restauración busca proteger el valor histórico y sentimental del inmueble para la comunidad porteña, manteniendo intactos los elementos que hacen parte de su identidad”.

A su vez, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, resaltó que “en la Casa Laskar nuestros artistas tendrán espacios adecuados para capacitarse y expresar su arte. Puerto Colombia se destaca culturalmente a nivel nacional e internacional y hoy, gracias al liderazgo del gobernador Eduardo Verano, vamos a contar con un lugar digno para fortalecer ese sector”.

Cedeño agregó que este proceso de transformación urbana responde a una visión de largo plazo y destacó que la inversión conjunta entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía supera los $70.000 millones en distintos proyectos estratégicos ejecutados en el municipio.