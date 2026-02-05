El pasado martes 4 de febrero, la Alcaldía de Soledad realizó una inspección técnica de tres predios propuestos para la construcción del Comando de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo.

Las tres alternativas ofrecidas por la administración municipal están ubicadas estratégicamente en sectores claves del territorio: la Urbanización El Parque, cerca de la rotonda; el sector Normandía, sobre la vía El Platanal, al lado de la estación de bomberos, y el predio donde actualmente funciona la estación de Policía del barrio Los Almendros.

Durante la inspección, Alcira Sandoval, alcaldesa de Soledad, manifestó que esta apuesta busca generar un impacto positivo no solo en Soledad y Malambo, sino en toda el área metropolitana.

“Seguimos apostándole a la seguridad en Soledad, a que no haya más muertos y a que no aumenten los homicidios. Queremos que toda la operatividad de la Policía se concentre en nuestro municipio para ser contundentes frente a las situaciones que se presentan no solo en Soledad y Malambo, sino en toda la región y el país. Apostamos a que la fuerza pública tenga el control del territorio y a que Soledad sea un municipio de paz y oportunidades”, expresó la mandataria, agradeciendo, además, el respaldo del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Gobierno Nacional.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Soledad, coronel (r) Carlos Valencia, explicó que el recorrido se realizó junto al mayor Héctor Angarita, de la Oficina de Infraestructura de la Dirección General de la Policía Nacional, con el objetivo de verificar si los predios cumplen con las condiciones técnicas requeridas para la construcción del Comando Metropolitano.

Valencia indicó que ahora se inicia una fase de análisis por parte del equipo técnico y que el próximo martes se desarrollará una nueva reunión con el viceministro del Interior, la oficina de Planeación, la Dirección General de la Policía y las administraciones de Soledad y Malambo, con el fin de continuar avanzando de manera ágil en este proceso.

El mayor Héctor Angarita destacó la disposición de la entidad territorial para facilitar los terrenos y señaló que las visitas permitieron identificar características físicas y de entorno favorables para la toma de una decisión objetiva.

Asimismo, explicó que desde Bogotá, se adelantará un análisis técnico, jurídico y catastral de la documentación requerida, estimando un plazo aproximado de ocho días hábiles para emitir el concepto técnico, siempre y cuando no se presenten novedades en los documentos.